'Dečko me lagao zadnje dvije godine - još uvijek je oženjen i živi sa svojom suprugom'

– Mislila sam da sam upoznala svoju srodnu dušu i provela dvije sretne godine s njim, ali sada sam saznala da je oženjen. Ja imam 31, a on 39 godina. Upoznala sam ga u baru jedne večeri gdje sam radila. Na kraju večeri pitao me želim li ići na piće u bar, pa sam to i učinila – napisala je jedna žena za The Sun.

Nakon toga se vratio kod nje i iako nisu imali puni seks, imali su noć punu strasti u kojoj nijedno od njih nije nimalo spavalo. Rekao joj je da je sam i da radi dugo s ranjivim adolescentima te da ima mali stan i da je uvijek na poslu ili u posjetu obitelji.

– Provodili bismo svaki drugi vikend zajedno. Mislila sam da smo stvoreni jedno za drugo. Ponekad je bio toliko očajan da me vidi da bi svratio samo na jednu noć da bude sa mnom. Stalno mi je govorio da me voli i da želi biti sa mnom. Ali sve se otkrilo kad smo bili na festivalu i naletjeli na njegovog brata i jednu ženu. Izraz na njegovom licu i licu ove druge žene kad su pratili jedno drugo odmah mi je rekao da nešto nije u redu – nastavila je.

Trebalo joj je sat vremena, ali je na kraju shvatila cijelu užasnu istinu. Navodno je njezin dečko bio u braku tri godine. Inzistirao je na tome da je jadan sa svojom ženom i da želi rastavu, ali onda je njegova supruga pala u depresiju i on se nije mogao nositi s osjećajem krivnje što ju je iznevjerio.

— Bez obzira na to govori li on sada istinu ili ne, dvije godine vas je zavaravao i podijelio svoju verziju događaja tek kad ste otkrili da sve nije onako kako se činilo. Ako mu doista želite dati drugu šansu, dajte mu nekoliko mjeseci da svoje riječi provede u djelo, ali ako se tada ne odvoji, morate prihvatiti da nikada neće i nastaviti će sa svojim životom. Zaslužujete nekoga tko je dostupan da vam se posveti na pravi način – odgovorila joj je Deidre.

