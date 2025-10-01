Danas je Svjetski dan kave: Ovo je 9 iznenađujućih prednosti omiljenog napitka koje možda niste znali
Kava je omiljeni napitak milijuna ljudi širom svijeta i često se smatra nezaobilaznim dijelom jutarnjeg rituala. Njezina aroma i okus mnogima pružaju trenutak užitka i relaksacije, dok kofein u kavi pomaže u razbuđivanju i povećava energiju. No, kava nije samo izvor stimulacije jer brojne studije pokazuju da može imati i značajne zdravstvene prednosti. Drugim riječima, nekoliko šalica dnevno ne mora biti samo ritual užitka, već i mali doprinos očuvanju zdravlja, pod uvjetom da se konzumira umjereno i uz pravilne prehrambene navike. Ovo je devet glavnih dokazanih prednosti kave, piše Healthline.
1. Povećava razinu energije: Kava sadrži kofein, stimulans središnjeg živčanog sustava koji se može boriti protiv umora i povećati razinu energije. To je zato što kofein blokira receptore neurotransmitera adenozina koji povećava razinu drugih neurotransmitera u mozgu koji reguliraju razinu energije, uključujući dopamin. Jedna mala studija otkrila je da konzumiranje kofeina povećava vrijeme do iscrpljenosti tijekom vožnje bicikla za 12 posto, a sudionici su također prijavili nižu razinu umora.
2. Povezana je s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2: Neka istraživanja sugeriraju da redovita konzumacija kave dugoročno može biti povezana sa smanjenim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Zapravo, jedan pregled 30 studija otkrio je da je svaka šalica kave koju ljudi konzumiraju dnevno povezana sa 6 posto nižim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Smatra se da je to zbog sposobnosti kave da očuva funkciju beta stanica u gušterači koje su odgovorne za proizvodnju inzulina za regulaciju razine šećera u krvi.
3. Podržava zdravlje mozga: Iako su studije pokazale mješovite rezultate, neka istraživanja sugeriraju da kava može pomoći u zaštiti od određenih neurodegenerativnih poremećaja, uključujući Alzheimerovu bolest i Parkinsonovu bolest. Prema jednom pregledu 13 studija, ljudi koji su redovito konzumirali kofein imali su značajno manju vjerojatnost razvoja Parkinsonove bolesti. Štoviše, oni koji su konzumirali kofein također su imali sporije napredovanje Parkinsonove bolesti tijekom vremena. Osim toga, nekoliko je studija pokazalo da umjerena konzumacija kave može biti povezana s nižim rizikom od demencije i kognitivnih problema.
4. Potiče kontrolu tjelesne težine: Prema nekim istraživanjima, kava bi mogla promijeniti skladištenje masti i podržati zdravlje crijeva, što može biti korisno za kontrolu tjelesne težine. Na primjer, jedan pregled 12 studija zaključio je da veća konzumacija kave može biti povezana sa smanjenom tjelesnom masnoćom, posebno kod muškaraca. U drugoj studiji, povećani unos kave povezan je sa smanjenom tjelesnom masnoćom kod žena. Nadalje, jedna je studija otkrila da su ljudi koji su pili jednu do dvije šalice kave dnevno imali 17 posto veću vjerojatnost da će ispuniti preporučene razine tjelesne aktivnosti od onih koji su pili manje od jedne šalice dnevno.
5. Povezana je s nižim rizikom od depresije: Neke su studije otkrile da bi pijenje kave moglo biti povezano s nižim rizikom od depresije. Jedna studija na više od 14 tisuća studenata otkrila je da je ispijanje najmanje četiri šalice kave dnevno povezano s manjim rizikom od depresije, u usporedbi s pijenjem samo jedne šalice dnevno.
6. Štiti od bolesti jetre: Kava bi mogla podržati zdravlje i zaštititi od bolesti jetre. Nedavna studija otkrila je da je konzumacija kave povezana sa smanjenom krutošću jetre, što je mjera koju zdravstveni djelatnici koriste za procjenu fibroze, stvaranja ožiljnog tkiva u jetri.
7. Podržava zdravlje srca: Neka istraživanja pokazuju da pijenje kave može koristiti zdravlju srca. Zapravo, jedna analiza otkrila je da ispijanje 3 do 5 šalica kave dnevno smanjuje rizik od srčanih bolesti za 15 posto. Druga analiza 21 studije pokazala je da je ispijanje 3 do 4 šalice kave dnevno povezano s 21 posto manjim rizikom od moždanog udara. Također, jedna studija na više od 21 tisuću ljudi otkrila je da je povećani unos kave povezan sa smanjenim rizikom od zatajenja srca. No, imajte na umu da kofein može utjecati na razinu krvnog tlaka. Osobe s neupravljivim krvnim tlakom možda će trebati ograničiti ili umjereno unositi kofein.
8. Može produljiti dugovječnost: Neka istraživanja sugeriraju da kava može pomoći u produljenju dugovječnosti, zahvaljujući mnogim potencijalnim zdravstvenim prednostima. Jedan pregled 40 studija zaključio je da je ispijanje dvije do četiri šalice kave dnevno povezano s nižim rizikom od smrti, bez obzira na čimbenike poput dobi, težine i konzumacije alkohola. Slično tome, druga studija na 1567 ljudi otkrila je da je ispijanje kave s kofeinom povezano s nižim rizikom od smrti nakon 12 i 18 godina praćenja. Nadalje, ispijanje barem 1 šalice kave dnevno također je bilo povezano s nižim rizikom od smrti od raka. Zanimljivo je da je jedna studija u epruveti pokazala da kava produljuje životni vijek kvasca štiteći ga od slobodnih radikala i oštećenja DNK.
9. Poboljšava atletske performanse: Kava se često koristi kao ergogeno pomagalo od strane sportaša koji žele poboljšati performanse i povećati razinu energije. Ergogeno pomagalo naziva se i pojačivačem performansi. Studija provedena na 126 starijih odraslih osoba otkrila je da je pijenje kave povezano s poboljšanim fizičkim performansama i bržim hodom, čak i nakon što su istraživači prilagodili čimbenike poput dobi, masnoće na trbuhu i razine tjelesne aktivnosti. Osim toga, velika analiza 46 studija izvijestila je da umjerena konzumacija kofeina može blago poboljšati snagu i skratiti vrijeme završetka vremenskih testova.