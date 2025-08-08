Danas je najsretniji dan u godini: Evo što se krije iza tajne broja 8

Ako ste se jutros probudili s osjećajem da će današnji dan biti poseban, možda ste na pravom tragu. Obratite pažnju na djetelinu s četiri lista i razmislite o kupnji Loto listića na putu kući. Naime, 8. kolovoza (8-8) je, prema astrologiji, jedan od najsretnijih dana u godini. Astrologinja Amy Zerner objašnjava da broj 88 simbolizira dvostruku radost, posebice u kineskoj kulturi, piše Well and Good.

‘Broj osam odražava moć, obilje i uspjeh, a njegov oblik podsjeća na znak beskonačnosti, što mu daje dodatno ezoterično značenje’, kaže Amy. Još jedan razlog zašto se broj osam smatra sretnim je njegova savršena simetrija - bez obzira kako ga prerezali, polovice će biti identične. ‘Savršena simetrija omogućuje savršenu ravnotežu’, dodaje.

No, što to znači za vas? Današnja vibracija brojeva 8-8 nosi poruku obnove i potiče vas da hrabro zakoračite naprijed na svom životnom putu. ‘S ispravnim stavom, postoji potencijal za veliki uspjeh u svemu što radite. Svemir vas gura prema vašoj sudbini, ali na vama je da je ostvarite’, rekla je Zerner.

Osim sreće, danas se očekuju i druge sjajne stvari zahvaljujući zvijezdama. Astrolog Kyle Thomas napominje da Sunce, koje vlada našom energijom i fokusom, 7. kolovoza ‘pleše’ s Jupiterom, planetom čuda i sreće, a taj utjecaj traje i 8. kolovoza. ‘Ovo je jedno od najboljih razdoblja godine, idealno za uživanje u toplim i prijateljskim odnosima. Iskoristite svoje dobro raspoloženje, entuzijazam i samopouzdanje kako biste maksimalno iskoristili ovu sretnu fazu’, dodaje Kyle.

Iako se možda želite opustiti i uživati u ovim sretnim vibracijama, nemojte propustiti prilike za osobni, duhovni ili materijalni rast. ‘Učinite nešto važno u ovom trenutku jer ste sada izuzetno sretni’, savjetuje Thomas, ‘Dogovorite sastanak, potpišite ugovor ili kontaktirajte nekoga kome želite više sreće’.

S planetarne perspektive, Thomas kaže da je 8. kolovoza poseban jer tada Venera, planet ljubavi i ljepote, ljubi Jupiter, planet čuda. ‘Ovo je jedno od najiščekivanijih razdoblja, posebno za one koji traže ljubav. Čini vas privlačnijima i omogućuje vam da izrazite nježniju stranu svoje osobnosti’, dodaje. Stoga, osim što je sjajno vrijeme za izlazak i sastanke, ovo je prilika za popravljanje problematičnih veza i druženje. Sreća u ljubavi može se preliti i na druge aspekte vašeg života, donoseći obilje dobrih stvari.