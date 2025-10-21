Danas će nam se pojaviti mladi Mjesec i staviti naglasak na veze: Mogao bi biti presudan za ova 3 horoskopska znaka
Mladi Mjesec donosi energiju svježih početaka i priliku za postavljanje novih temelja u našim životima. Kako objašnjava poznati astrolog Kyle Thomas za PEOPLE.com, ova lunarna faza pomaže nam u stvaranju novih obrazaca i otvaranju novih poglavlja.
Ovog puta, mladi Mjesec nalazi se u znaku Vage, a Thomas ističe: "Energija ovog zračnog znaka bit će iznimno istaknuta u našim životima." Vaga, kao sedmi znak zodijaka, vlada partnerstvima – kako onim poslovnim, tako i romantičnim.
"Ovakva razdoblja stavljaju veći naglasak na odnose i često potiču značajne zajednice ili, s druge strane, razdvajanja", kaže Thomas. Situacije koje sada započnu ili se pokrenu s mrtve točke mogle bi odjekivati vašim životom sve do punog Mjeseca u Vagi idućeg travnja. U nastavku pročitajte kako će mladi Mjesec u Vagi utjecati na vaš horoskopski znak.
Ovan: Možda ćete pronaći svoju drugu polovicu. "Partnerstvo vam je na vrhu liste prioriteta!" kaže Thomas. "S dolaskom mladog Mjeseca, ukazat će se prilika za spajanje. Ako ste slobodni, tražite nekoga s potencijalom za dugoročnu vezu. Ako ste u vezi, iskoristite ovo vrijeme da se još više zbližite i produbite svoju predanost."
Bik: Posao je u punom jeku. Thomas kaže da biste mogli preuzeti više projekata nego ikad prije. "Mladi Mjesec pokrenut će vas i dati vam novi zamah!" objašnjava. Dobra strana je što je sada idealno vrijeme za uspostavljanje novih obrazaca ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Ako tražite novi posao, sada je pravi trenutak da se posvetite tome. Thomas dodaje da je ovo također odlično vrijeme za rad na fizičkoj kondiciji i zdravlju.
Blizanci: Za vas je sve u znaku ljubavi. "Pripremite se da strast zapali vaše srce", kaže Thomas. "Mladi Mjesec bit će poput plamena želje i ljubavi." Ako ste slobodni, sjajno je vrijeme da se otvorite za nova poznanstva. Ako ste u vezi, možete ponovno zapaliti iskre. Zvijezde su također naklonjene svim kreativnim pothvatima koje imate na umu.
Rak: Vrijeme je da se skrasite. Thomas poručuje: "Vrijeme je da se smirite. Mladi Mjesec poticat će vas da se usredotočite na dom, obitelj i privatne stvari." Razmislite o načinima kako poboljšati svoj životni prostor, bilo da se radi o nečem jednostavnom poput temeljitog čišćenja ili o velikoj renovaciji. Sada bi također moglo biti dobro vrijeme da se uključite u poslove s nekretninama.
Lav: Vaša kreativnost je izvan svih granica. Thomas objašnjava: "Kako mladi Mjesec aktivira vaše mentalne kapacitete, osjećat ćete žarku želju da svijetu objavite svoju viziju, planove i ideje." Sada je idealno vrijeme da započnete rad na važnom projektu vezanom uz pisanje, govorništvo ili komunikacije.
Djevica: Ovo bi moglo biti sjajno vrijeme za vaše financije. "Bogatstvo vam je na umu", kaže Thomas. "Štoviše, više novca bi vam iznenada moglo doći!" Mogli biste čuti za ponudu za novi posao, povišicu ili dodatni posao koji će vam povećati prihode. Također biste se mogli počastiti nekim fantastičnim novim stvarima.
Vaga: Ovo je najvažnija lunacija u godini za vas! Thomas kaže: "S ovim mladim Mjesecom koji energizira vaš horoskopski znak, mogli biste osjetiti kao da vas je iznenada preplavio val novog potencijala. Iskoristite ovo vrijeme da zakoračite u središte pozornosti i zatražite od svemira ono što želite." Pojavit će se prilike za ostvarenje vaših najvažnijih ciljeva.
Škorpion: Za vas je ovaj mladi Mjesec u znaku odmora. Thomas savjetuje: "Usporite i napunite baterije! Možda ćete osjetiti da je vrijeme za odmor i pronalaženje mira. Dok to činite, stvarat ćete briljantne i kreativne ideje o tome kako možete poboljšati svoj život u godini koja dolazi." Ovo bi također moglo biti savršeno vrijeme da se obratite terapeutu ili savjetniku.
Strijelac: Ovaj mladi Mjesec mogao bi vas staviti u centar pažnje. "Svi i svugdje mogli bi vam posvećivati još više pažnje nego inače!" kaže Thomas. "Vaša popularnost bit će na vrhuncu, stoga se umrežavajte i družite do mile volje." Ovo je također odlično vrijeme za isprobavanje online upoznavanja.
Jarac: Vaša karijera kreće uzlaznom putanjom. "Vjerojatno ćete vidjeti prilike za konkurentne ponude za posao, promaknuće ili povoljne nagrade i pohvale", kaže Thomas, a za pronalazak idealne prilike možete posjetiti i internetske portale. "Iskoristite ovo razdoblje za izradu strategije za svoje ciljeve i vidite koliko visoko se možete popeti", dodaje.
Vodenjak: Vrijeme je da se odmaknete od poznatog. Thomas objašnjava: "Kako stiže mladi Mjesec, imat ćete priliku vinuti se u nove teritorije – fizički, duhovno ili intelektualno." Ako ste razmišljali o putovanju, sada je pravo vrijeme da ga isplanirate i istražite nove destinacije. "Upišite tečaj ili dovršite onu knjigu koju ste se nadali napisati", dodaje.
Ribe: Vaš fokus treba biti na novcu. "Dolaskom mladog Mjeseca imat ćete priliku usredotočiti se na svoju imovinu ili ulaganja", kaže Thomas. "Ako imate priliku za nagodbu ili isplatu tantijema, sada je vrijeme da to detaljnije istražite." Ovo je također odlično vrijeme za traženje nove kreditne linije ili hipoteke.