'Bojim se da ću izgubiti svoju djevojku ako nam seks neće trajati duže'

- Teško mi je potrajati dovoljno dugo da se seks s mojom djevojkom isplati i stvarno me to tišti. Sve se počelo događati prije godinu dana. Postala je prava borba ne postići orgazam odmah na početku seksa - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Stvarno mu se sviđa i odmah je htio seks s njom. No, nikad nije uspio izdržati dovoljno dugo da seks bude dobar. U početku se šalio da je to zbog nje jer mu se stvarno sviđa, ali sada mu je već neugodno. Iako se ona nikada nije žalila, boji se da će ga ostaviti i pronaći nekog boljeg.

- Potpuno je normalno da mladić ne bude u potpunoj kontroli za vrijeme seksa, zato nemojte paničariti. Ako je vaša veza jaka, ona vas neće napustiti samo zbog ovoga. Vaš se problem gotovo sigurno svodi na tjeskobu. Napeti ste i tjeskobni, jer se bojite da je ne iznevjerite, ali nemate se o čemu brinuti - odgovorila mu je Deidre.

