Bankrotirat će zbog krpica: Ova 4 horoskopska znaka troše bogatstvo na izgled
Svi poznajemo nekoga tko je uvijek besprijekorno sređen, od glave do pete. Za takve osobe, vanjština nije samo estetika, već način izražavanja i jačanja samopouzdanja. Astrologija nudi uvid u to zašto su neki znakovi skloniji ulaganju u izgled do te mjere da su spremni potrošiti pravo bogatstvo. Njihova potreba za divljenjem i materijalnim stvarima često se pretvara u značajne izdatke, jer za njih vrijedi pravilo – izgled nema cijenu. Iako se ne može svaka osoba poistovjetiti s opisanim karakteristikama, astrološka analiza pokazuje da se u zodijaku posebno ističu četiri znaka kojima je izgled na prvom mjestu: Lav, Bik, Vaga i Blizanci.
Lav: Kao kraljevi zodijaka kojima vlada Sunce, Lavovi se obožavaju osjećati kao centar svijeta, a izgled im je glavno oružje za privlačenje pogleda. Vjeruju da im posjedovanje luksuznih i skupih predmeta podiže samopouzdanje, stoga ne štede na brendiranoj odjeći, skupim tretmanima i glamuroznim modnim dodacima. Njihov modni izričaj je hrabar i dramatičan, a luksuz za njih nije hir, već potvrda njihove posebnosti i statusa. Poznati su i po svojoj velikodušnosti, pa će rado trošiti novac i na raskošne darove za drage osobe.
Bik: Iako djeluju prizemljeno, Bikovi su pravi hedonisti s izraženom ljubavlju prema luksuzu. Njima vlada Venera, planet ljepote, pa ne čudi njihovo poštovanje prema svemu što je lijepo i udobno. Vlastiti izgled doživljavaju kao odraz statusa i uspjeha, stoga ulažu isključivo u kvalitetne komade, skupe parfeme i modne dodatke. Radije će mjesecima štedjeti za jedan luksuzan komad nego kupiti deset jeftinijih, jer za Bika, izgledati dobro znači osjećati se dobro.
Vaga: Vage su vladarice estetike, opsjednute skladom i ljepotom u svakom aspektu života. Budući da njima također vlada Venera, prirodno su privučene eleganciji i profinjenosti, a njihov osjećaj za stil je nepogrešiv. Ulaganje vremena i novca u postizanje savršenog izgleda za njih je potpuno prirodno, a ormar im je uvijek besprijekorno organiziran. Vole lijepe i sjajne stvari do te mjere da ih ponekad kupuju i kada si to ne mogu priuštiti, jer za njih ne postoji izgovor da ne izgledaju najbolje moguće.
Blizanci: Društveni i komunikativni Blizanci vole biti u središtu pozornosti, a izgled im je ključan alat za postizanje društvenog uspjeha. Kao majstori transformacije, vješto prilagođavaju svoj imidž različitim situacijama i društvenim krugovima. Njihova znatiželjna priroda tjera ih da neprestano prate najnovije modne trendove i isprobavaju nove stilove, što često rezultira impulzivnom kupovinom nove odjeće i dodataka. Iako se možda ne shvaćaju uvijek previše ozbiljno, svoj izgled shvaćaju itekako ozbiljno.