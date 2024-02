Ako ne znate što darovati za Valentinovo, Gifterija i Vinski klub imaju rješenje za vas

Stiže Valentinovo, tražit će se najbolji poklon za bolju polovicu, a taj izbor zna biti težak. I zato jer je izbor najrazličitijih darova koji se nude u nizu dućana kao i, naravno, zbog toga što osoba kojoj darujete najviše cijeni. Evo jednog rješenja – Gifterija i Vinski klub za vas mogu napraviti poklon paket uobličen upravo prema afinitetima osobe koju darujete a u tom paketu bit će proizvodi koje nije sasvim lako pronaći u supermarketima ili shopping centrima.

Foto: Nikola Zoko

Proizvodi iz OPG-a poput maslinovih ulja, začina, aromatiziranih soli, umaka, začina, čajeva, pekmeza, macaronsa, mirisnih svijeća, hidratantnih krema, finih destilata i još pregršt toga mogu činiti jedinstveni paket. A on ne bi bio potpun bez dobre butelje vina ponovo od nekog od domaćih vinara. I tu uskače Vinski klub, domaći vinski portal, čiji Ivo Kozarčanin i Tomo Jakopović sasvim sigurno imaju i više nego dovoljno znanja da pravilno spare vino s ostatkom paketa. Gifterija je projekt Ane Plazibat i Ive Špalj koje proizvode malih domaćih proizvođača koji na taj način dopiru do nove publike. I to rade na način da se sa zainteresiranima komunicira izravno, pa se poklon osmišljava od samog početka.

Foto: Nikola Zoko

Internetskog dućana nema, za ponudu morate upitati i tako se uključiti u kreativan proces stvaranja poklon paketa kakav vrlo vjerojatno neće moći dobiti nitko drugi jer ćete ga krojiti samo za one kojima ste ga namijenili. - Jako nas veseli ova suradnja. Izazov je birati vina uz vrhunske prehrambene proizvode, posebno u ekskluzivnim kombinacijama. Pravilan odabir u personaliziranom poklonu pružit će poseban užitak onome kome se daruje, a mi sigurno možemo odabrati najblja vina. U posebnim prigodama, kakva je na primjer Valentinovo, zajedno uživaju i darivatelj i darovani, a vino je uvijek dobrodošlo u takvom društvu. Ma, vino je uvijek dobrodošlo..., rekao je Tomo Jakopović iz Vinskog portala.

Foto: Nikola Zoko

Predstavljanje se suradnje dogodilo u vinoteci Wine&Friends u zagrebačkim Vrbanima gdje smo mogli i probati nešto od proizvoda koji bi mogli biti dio i vašeg poklona. Mogao bi to biti za Valentinovo savršeni zreli ružičasti pjenušac Rosula vinarije Kos iz Svetog Ivana Zeline. Ili neko od dva vrlo rijetka vina. Calma 2021. vinarije Boškinac iz Novalje mješavina je autohtonih bijelih sorata maraštine i debita koja je iznenadila svježinom, dojmom da je znatno mlađe. Dom Kalebić Cuvée crni 2018. intrigantna je kombinacija plavca malog, crljenka kaštelanskog i dobričića šoltanskog, tri sorte koje su u najbližem srodstvu, no genska istraživanja nisu razjasnila tko je kome roditelj, a tko potomak. Tako ovo vino predstavlja i temu za raspravu vinskih entuzijasta. Ako još ne znate što biste poklonili boljoj polovici ili simpatiji, ovdje je rješenje.