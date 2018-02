6 tihih znakova koji vam govore da ćete uskoro dobiti srčani udar

Foto: Thinkstock Liječnici zbog toga sve više upozoravaju na tihe simptome koji signaliziraju srčani udar, no mnogi ih zanemaruju.

Foto: Shutterstock Iscrpljeni ste – Ekstremni umor jedan je od glavnih znakova srčanog udara kod žena, no istraživanja su pokazala da ga osjećaju i muškarci. Osjećaj neprestanog umora može signalizirati slabost lijeve klijetke vašeg srca, odgovorne za pumpanje krvi iz srca do ostatka tijela. Ako srce ne pumpa dovoljno krvi, rezultat je umor jer tijelo ne dobiva dovoljno svježeg kisika.

