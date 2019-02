16. Hairstyle News festival okuplja svjetsku elitu frizerskih stručnjaka

Ove godine mnogobrojnu publiku na Festivalu očekuju senzacionalne kolekcije i novi trendovi koje potpisuju vodeće svjetske frizerske kuće i vrhunski edukatori iz Hrvatske, Francuske, Velike Britanije, Amerike, Italije, Rusije, Australije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.

SVJETSKA ELITA FRIZERSKIH STRUČNJAKA DOLAZI U ZAGREB

U goste nam iz Pariza dolazi Christophe Gaillet, talentiran, višestruko nagrađivan i bogatog iskustva, što potvrđuje i njegova suradnja s najpoznatijim modnim dizajnerima kao što su Thierry Mugler, Nina Ricci, Paco Rabanne, Azzaro i Balenciaga. Zatim, Denis Shefel iz Moskve, vrhunski kolorist, influencer i međunarodni ambasador Indola tima koji diktira i razvija kreativne svjetske trendove boja za kosu. Mario Mesarić i Ivana Špicer, poznati kao ZGAT Academy tim, trenutno među najboljima na svjetskoj sceni u geometrijskom izričaju uvijek s oduševljenjem nastupaju na svojoj matičnoj pozornici Hairstyle News na kojoj su od početka karijere brusili svoje talente.

Ashleigh Hodges iz Velike Britanije, jedna od najtraženijih svjetskih stilistica i glavna stilistica britanskog izdanja emisije The Voice, frizerima željnih znanja pružit će iznimno korisne kolorističke savjete. Eldin Nuhić, frontmen frizerske struke iz Bosne i Hercegovine i svojedobno službeni frizer kultnog Sarajevo Film Festivala tijekom kojeg je stilizirao Gillian Anderson, Morgana Freemana i brojne druge svjetske glumačke zvijezde priredit će atraktivan multimedijalan show. Na festivalskoj pozornici nastupit će i Katica Topčić, priznata frizerska stručnjakinja i stilistica za modne editorijale, fashion događanja i TV serije, kojoj njegu kose povjeravaju brojne poznate osobe, među ostalima, i Aleksandra Dojčinović, Petra Nižetić, Ana Bacinger, Petra Kurtela…

KOLEKCIJE S NAJNOVIJIM FRIZERSKIM TRENDOVIMA ZA PROLJEĆE/LJETO 2019.

Na četiri festivalske pozornice svjetska frizerska elita stručnjaka predstavit će čak osamnaest kolekcija na više od 200 modela. Francesco Ferri, međunarodni voditelj edukacija Davines tima, s kolegama će predstaviti Wild kolekciju inspiriranu iskonskom snagom svake žene, koju umjetnički potpisuje Angelo Seminara, frizerski stručnjak svjetskog glasa. Na festivalu će se premijerno predstaviti i australski brend Eleven s Modern Love kolekcijom aktualnih i modernih frizura. Protagonisti ove ljubavne kolekcije su Melvin Royce Lane, međunarodni ambasador Eleven tima iz Australije, stilist i kolorist koji potječe iz fashion svijeta i Katica Topčić. Frizerska scena i sezonski trendovi naprosto ne bi bili potpuni bez kolekcije Street Style koju će predstaviti Indola tim, Denis Shefel, ambasador branda u pratnji hrvatske edukatorice Matee Bilić. Sanja Karasman, Rok Klemenčič i Boris Dragan ispred Subrina Professional tima predstavljaju kolekciju Roses are red koju primarno prožimaju nijanse fatalne crvene boje.

Christophe Gaillet će samo nekoliko dana nakon svjetske premijere u Parizu, ispred L’Oréal Professionnel tima predstaviti romantične, raskošne i svečane frizerske kreacije pod nazivom La French Show posvećene najnovijem Color Me French trendu. Na najljepšoj frizerskoj pozornici u regiji predstavit će svoju prvu samostalnu kolekciju prigodnog imena Get Out i Nikola Blažinčić, poznati mladi i tražen frizerski stručnjak.

Kolekcijom Back to 60's Polyboy akademija s Markom Šimunovićem na čelu vratit će obožavatelje barberinga i muških frizura u šezdesete i eru velikog Vidal Sassoona što svi s nestrpljenjem očekujemo.

Kolekcija Flavour's Mič Styling Academy tima spaja različite stilove prožete zavodljivošću, atraktivnošću i senzualnošću frizerskih kreacija. Idea Academy tim predstavit će kolekciju Mana, a Fringe tim kolekciju Wallpaper. KK kolekcija odiše ZGAT Academy potpisom, dok Kanso predstavlja svoju najnoviju kolekciju Future Primitive.

Kroz Look&Learn seminare Sead Nunić predstavit će balayage tehnike inspirirane novom Nirvel Professional Big Bang kolekcijom, a kolekciju Fashion Hair Milano SS19 inspiriranu modnim trendovima s milanskog modnog tjedna frizerima će prikazati timovi Brasil Cacau & Farmavita. Influence[r], kolekcija Stevo Hair akademije, trendy imena, inspirirana 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća, pretočit će se u trendove suvremenog, modernog doba, a Brooke Landry iz SAD-a prezentirati će najnapredniji Keratherapy keratinski tretman za ravnanje kose.

Hairstyle News svake se godine potvrđuje kao omiljeno edukacijsko mjesto u proljetnim kalendarima svih ambicioznih frizera koji žele unaprijediti svoj rad i svoje poslovanje. Očekuje ih pravi spektakl ljepote, kreativnosti, zajedništva, znanja i strasti prema kosi.

Senzacionalne frizerske show nastupe te brojne edukacije prati i bogati sajam s profesionalnim proizvodima za kosu.