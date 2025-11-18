Naši Portali
druženja u kazalištu

Započeo je prvi međunarodni Showcase Drame HNK u Zagrebu

Međunarodni Showcase Drame
VL
Autor
vecernji.hr
18.11.2025.
u 10:53

Cilj međunarodnog Showcasea Drame je predstaviti rad dramskog ansambla i redateljskih timova međunarodnoj profesionalnoj publici. Program uključuje predstave "Zbilja" autora Tomislava Šobana, "Fafarikul" Đurđice Čilić, zatim "Godine" prema romanu Annie Ernaux, a na novoj sceni HNK2 "Sorry" Bobe Jelčića te mjuzikl "Cabaret", u režiji i koreografiji Lea Mujića

Jučer je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu započeo prvi međunarodni Showcase Drame, koji se održao u ponedjeljak, 17. studenoga te će se održati u srijedu 19. studenoga, a kojem cilj je predstaviti rad dramskog ansambla i redateljskih timova međunarodnoj profesionalnoj publici. U Zagreb su stigli kazališni selektori, producenti i ravnatelji iz osam europskih zemalja, koji će pratiti izvedbe, upoznati umjetnike te posjetiti novu pozornicu HNK2

Među njima su Oliver Reese (umjetnički direktor Berliner Ensemble), Aleš Novak (umjetnički direktor festivala Borštnikovo srečanje), Rok Bozovičar (ravnatelj Prešernova gledališča Kranj), Neda Rusja Bric (umjetnička voditeljica SNG Nova Gorica), Jeremy Malies (urednik Plays International), Antanas Obcarskas (umjetnički direktor Lithuanian National Drama Theatre), Dino Chupevski (izvršni producent Lokomotiva – Centre for New Initiative in Arts and Culture, Skopje) i drugi.

Program uključuje predstave "Zbilja" autora Tomislava Šobana, "Fafarikul" Đurđice Čilić, zatim "Godine" prema romanu Annie Ernaux, a na novoj sceni HNK2 "Sorry" Bobe Jelčića te mjuzikl "Cabaret", u režiji i koreografiji Lea Mujića, projekt koji je prvi put okupio dramski, operni i baletni ansambl na pozornici HNK2. Uz izvedbe, program obuhvaća razgovore s umjetnicima, susrete i druženja u kazalištu te razgled nove scene HNK2. Showcase tako povezuje umjetničku praksu, predstavljanje repertoara i razvoj međunarodnih odnosa, čime se zagrebački HNK-a pozicionira kao otvorena, suvremena i europski orijentirana kazališna institucija

Ravnateljica Drame HNK u Zagrebu, Tena Štivičić istaknula je kako je Showcase važan jer omogućuje dijalog s međunarodnom kulturnom zajednicom i afirmira glas našeg ansambla u europskom kazališnom prostoru. "Želimo biti vidljivi, dostupni i aktivni sudionici suvremenih kazališnih trendova", kazala je. Intendantica HNK-a u Zagrebu, dr. Iva Hraste Sočo, zaključila je: "HNK u Zagrebu europska je institucija u punom smislu riječi i stoga nam je važno biti dio međunarodnih tokova, suradnji i razmjena. Ovaj Showcase stvara temelje za buduća gostovanja, koprodukcije i mobilnost umjetnika, što je dugoročno ulaganje u razvoj kazališta." 

