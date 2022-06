Zaigrajte igru u kojoj se puca na stihove Emily Dickinson

Kao i mnogi veliki autori, pjesnikinja Emily Dickinson za života bila je gotovo sasvim nepoznata. Na glasu kao ekscentrična i introvertirana, objavila je tek deset od svojih nevjerojatnih 1800 pjesama. Danas je poznata kao jedna od najboljih američkih, ako ne i svjetskih pjesnikinja, a njezina poezija dobila je novi život – u obliku videoigre.

Iako književni predlošci nisu neobična stvar u svijetu videoigara, poezija se ne smatra najboljim medijem za adaptaciju. Popularna je, dakako, "Dante's Inferno", koja je, pogađate, djelomično temeljena na Danteovu "Paklu", a nešto manje neobična "The Road Not Taken", inspirirana istoimenom pjesmom Roberta Frosta. Sada je na red došla i online igra sa stihovima Emily Dickinson, a priča iza njezina nastanka je nesvakidašnja. Naime, "EmilyBlaster", kako se igra zove, ima dvostruki književni predložak – stvorena je po uzoru na izmišljenu igru koju u romanu "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" autorice Gabrielle Zevin napravila njezina glavna junakinja Sadie. Ta nova knjiga nagrađivane američke spisateljice Zevin koja će izaći idućeg mjeseca, priča je o prijateljstvu stanovitih Sadie i Sama. Njih dvoje upoznaju se još u djetinjstvu, kada su boravili u istoj bolnici, a ponovno se sreću tek godinama kasnije te ih još jednom poveže zajednička strast prema izradi videoigara. Radnja knjige smještena je u 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća, ranim danima razvoja dizajna videoigara, pa je tako i "EmilyBlaster", jedna od prvih igara koje je Sadie izradila, napravljena u jednostavnom, retro stilu.

Takva je i njezina stvarna inačica koju je pred izlazak knjige objavila izdavačka kuća Knopf, kreirana je po uzoru na edukativne igre iz 80-ih poput "MathBlastera". Ima tri levela, a igrač mora uz pomoć tipkovnice "gađati" riječi kako bi ih poredao točnim redoslijedom i dobio jednu od pjesama Emily Dickinson. Zaigrati je mogu sv, na službenoj web-stranici autorice Gabrielle Zevin.

– To je najjednostavnija igra opisana u knjizi, jer htjela sam da zaista nalikuje na nešto što bi studentica bez puno sredstava i vremena mogla napraviti. Svidjela mi se ta suptilna subverzivnost, izrada videoigre u kojoj je cilj pucati na poeziju i mislila sam da su kompaktni stihovi i pamtljive fraze Emily Dickinson savršeni za nešto takvo! Igrajući ovu igru, vratila sam se u djetinjstvo i mislim da je taman dovoljno zanimljiva i zahtjevna – kazala je Zevin.