GOSTUJE U ZAGREBU

Vodeći mislilac 21. stoljeća Yuval Harari stigao u Hrvatsku, u Lisinskom je potpisivao knjige

Yuval Noah Harari
Foto: Privatne fotografije
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.10.2025.
u 17:30

Razgovor s profesorom Hararijem vodit će prof. dr. Marijana Grbeša, a fokus će biti na utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na društvo i budućnost čovječanstva

Jedan od najutjecajnijih svjetskih mislilaca i govornika, povjesničar i autor svjetskih bestselera „Sapiens“, „Homo Deus“ i „21 lekcija za 21. stoljeće“, Yuval Noah Harari, stigao je u Hrvatsku. Njegov dugo iščekivani dolazak izazvao je veliki interes javnosti, a sutra će nastupiti pred velikim auditorijem u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Njegova promišljanja o tehnologiji, globalnim izazovima i društvenim promjenama nude vrijedan okvir za razumijevanje svijeta u kojem živimo i onoga što nas tek čeka.

Razgovor s profesorom Hararijem vodit će prof. dr. Marijana Grbeša, a fokus će biti na utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na društvo i budućnost čovječanstva. Program će otvoriti panel rasprava nazivom "Who is setting the agenda", koja će okupiti poslovne lidere, komunikacijske stručnjake, akademike i politologe: Gordana Kolaka, predsjednik Uprave Končar grupe, izv. prof. dr. sc. Kristijana Kotarskog, Fakultet političkih znanost i Velimira Šonju, ekonomskog analitičara, prof. Dejana Verčiča, Ph.D. i Ankicu Mamić, vlasnicu i direktoricu Agencije IMC, a moderator će biti novinar i urednik Dubravko Merlić. Panel će istražiti tko danas oblikuje javni diskurs i agendu, kao i poslovne i institucionalne politike, u eri velike tehnološke transformacije.

Događaj organizira Agencija IMC, uz potporu medijskih pokrovitelja 24sata i All Market Media.
Komentara 2

Avatar Heisenberg
Heisenberg
18:36 22.10.2025.

Čovjek je ekstremni ljevičar, homoseksualac i precijenjen u svakome smislu.

TJ
tjako
18:17 22.10.2025.

WEFovac, nula bodova...

