Izložba u Beču

Veleposlanik Glunčić u Muzeju Gugging razgledao impresivnu izložbu fokusiranu na velikane hrvatske naive

Sjajnom suradnjom Muzeja Gugging i kolekcionarke Zdenke Infeld ljubitelji likovne umjetnosti imali su priliku u nešto više od tjedan dana uživati u izložbenom postavu koji daje zanimljiv pregled naivne umjetnosti od Pariza preko naših Hlebina do Marie Gugging. I to u razdoblju od 1930. do 2.000. godine.