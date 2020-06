Umro je velikan Joel Schumacher

Slavni redatelj Joel Schumacher umro je jučer ujutro u New Yorku nakon borbe s rakom, objavio je specijalistički portal Variety. Imao je 80 godina.

Redatelj koji se proslavio filmovima "Vatra svetog Elma", "Izgubljeni dječaci" te "Tanka linija smrti" adaptirao je dva romana Johna Grishama, "Klijent" 1994. i "Vrijeme za ubojstvo" 1996.

Osim toga, režirao je hvaljene filmove "Dan ludila" i "8 milimetara", a u povijest filma upisao se i kao redatelj dva filma o Batmanu, "Batman zauvijek" iz 1995. godine te "Batman & Robin" dvije godine kasnije. Za Fantoma opere 2004. dobio je tri nominacije za nagradu Oscar.

Među brojnim kolegama koji se večeras opraštaju od slavnog redatelja je i glumac Jim Carrey, koji se zadnjih godina bori s depresijom. "Umro je Joel Schumacher. U meni je vidio dublje stvari od većine. Živio je predivno kreativan i junački život. Zahvalan sam što sam ga imao za prijatelja, napisao je shrvani glumac.

Joel Schumacher has passed away. He saw deeper things in me than most and he lived a wonderfully creative and heroic life. I am grateful to have had him as a friend. pic.twitter.com/7kOeJ96rL8