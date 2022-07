Poslije Sošica, Zagreba i Samobora večeras je i u Vukovaru održana premijera dokumentarno - igranog filma “Žumberački uskoci” koji je snimljen u produkciji Večernjeg lista. Kako je navedeno u filmu žumberački uskoci su bili profesionalni ratnici koji su u službi Habsburgovaca na Žumberak naseljeni u nekoliko navrata tijekom 1530-ih godina i to kako bi formirali obrambeni pojas prema Osmanskom carstvu. Prvi uskoci sa sobom su donijeli i specifičnu grkokatoličku vjeru.

U filmu se razmjenjuju igrane scene i dokumentarni dio u kojem su na najškakljivija pitanja o porijeklu uskoka odgovarali i priznati povjesničari, vođe grkokatoličke vjerske zajednice, ali i rimokatolički svećenik, potomci rimokatoličkih i grkokatoličkih plemićkih obitelji te stručnjaci za ratne vještine. U realizaciji filma sudjelovalo je 17 sugovornika, a samo u igranim scenama izmijenilo se četrdesetak ljudi, a ukupan broj sudionika popeo se na stotinjak. Igrane scene ekipa je snimala, među ostalim, i na autentičnim lokacijama na Žumberku, planini svega 45 minuta udaljenoj od Zagreba, koja je ujedno najrjeđe naseljeni prostor u Hrvatskoj.

- Film se izrodio od lutanja po Žumberku i preko priča o žumberačkim uskocima. Kroz igrane scene pokušali smo, koliko god smo to mogli, dočarati priču u žumberačkim uskocima tako da smo, koliko god je to bilo moguće, snimali upravo na Žumberku. Na taj način željeli smo dobiti što cjelovitiju priču, a cilj nam je da hrvatska javnost sazna više p žumberačkim uskocima, njihovoj ulozi u to vrijeme i koliko su toga napravili. Moram reći i kako je ostalo još jako puno toga da se istraži i sazna o tim uskocima – rekao je redatelj i koscenarist filma Dražen Klarić koji je ujedno i glavni urednik Večernjeg lista.

Foto: Miroslav Slafhauzer/PIXSELL 08.07.2022.. Vukovar - Vukovarska premijera dokumentarno-igranog filma Zumberacki uskoci, Photo: Miroslav Slafhauzer/PIXSELL

Najavio je kako je plan, poslije Vukovara, održati i premijere u Klisu i Senju, a za 2-3 tjedna na kioscima će se pojaviti i DVD s ovim filmom koji u nešto manje od sat vremena donosi priču o žumberačkim uskocima, o tome kako su se doselili na te prostore, koja je bila njihova uloga, kako su živjeli…

Druga koscenaristica i organizatorica snimanja Petra Balija, inače urednica posebnih projekata Večernjeg lista, podsjetila je kako je prvotno bilo zamišljeno da sve bude napravljeno u manjem obimu.

-Planiralo smo dvoznamenkasti broj sudionika da bi došli do brojke od preko sto sudionika. Imamo i 17 sugovornika među kojima su 6 povjesničara i 2 rimokatolička biskupa. Poslije svega možemo reći kako smo ponosni na ovaj naš uradak – kazala je Balija.

Među gledateljima u dvorani rodne kuće Lavoslava Ružičke bio je i načelnik Općine Tompojevci Milan Grubač koji je rekao kako su se godina Žumberčani raselili na sve strane.

-Dio njih se iz Žumberka doselio i na prostore Vukovarsko – srijemske županije. Najviše ih je u Berku i Iloku, a Žumberčana danas ima i u Vukovaru, Rajevom Selu kao i još nekim selima naše županije. Inače, u Berku djeluje i podružnica udruge Žumberački uskoci – rekao je Grubač.

Svakako treba napomenuti i kako se kao glumci u ovome dokumentarno – igranom filmu pojavljuje i niz urednika i novinara Večernjeg lista.