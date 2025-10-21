Tematski naglasak je na porastu verbalnog nasilja među djecom

17. Festival prava djece poznat i pod motom "Mali festival za velike teme“ u organizaciji Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator za središnju temu ove godine odabrao je nasilje među djecom i mladima, a tijekom listopada i studenog će u Zagrebu, Labinu, Durđevcu, Cetingradu, Zadru, Koprivnici, Šibeniku, Sisku i Zaboku ponuditi filmske projekcije, radionice, razgovore te platformu kojom se pridonosi vidljivost dječjeg filmskog stvaralaštva.

Ovogodišnji festivalski moto donosi tako snažnu poruku “Nasilje je flop, tolerancija top!” – čime se ukazuje na sve zastupljenije različite oblike nasilja među djecom i mladima. Festival prava djece svečano će biti otvoren u srijedu, 22. listopada u Kinu Kinoteka u Zagrebu, s početkom u 11.00 sati uz projekciju filma Lars is LOL, dok će u 13.00 sati uslijedit projekcija animiranog filma Lisac i zečica spašavaju šumu.

Tijekom trajanja Festivala održat će se panel rasprava pod nazivom “Riječ udara. Šutnja boli.”, i to, 6. studenog u Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu, a posvećena je temi verbalnog nasilja i važnosti otvorenog razgovora među mladima. Raspravu će moderirati psiholog Daniel Milošević iz Centra za zdravlje mladih, uz sudjelovanje predstavnika mladih – dobitnika nagrade Luka Ritz iz Škole za modu i dizajn.

Ovogodišnji Festival donosi tri programske cjeline: Dobre vibracije – filmske projekcije za osnovnoškolce, uz naslove Lisac i zečica (1. i 2. razred) i Lars is LOL (3. i 4. razred). Projekcije će se održati u Zagrebu, Labinu i Ðurðevcu. Zatim, Razgovor počinje filmom – edukativni program za osnovne i srednje škole. U osnovnim školama bit će prikazan kratkometražni film Be Yourself, Enough! (voditeljica programa Mara Šimunović), dok će srednjoškolci gledati filmove Prava istina priče o šori i Fighting Demons with Dragons (voditelj programa Ivan Tominac).

Planirane su i radionice za osnovnoškolce o prihvačanju razlika te radionica nenasilne komunikacije i radionica 'Zaustavi – udahni – odaberi' za uèenike srednjih škola.

Festival se zaključuje na Svjetski dan djece, 20. studenog u novoj zgradi Europskog parlamenta u Zagrebu osvrtom na festivalsko izdanje.

Na mrežnim stranicama Festivala www.festivalpravadjece.com biti će dostupni filmovi za osnovnoškolce i srednjoškolce kao i obrazac za prijavu škola. U selekciji Dječje stvaralaštvo – matineja za osnovne škole bit će prikazano devet filmova stvaralaštva školskih filmskih klubova i družina iz svih dijelova Hrvatske, a selektorica programa je Maja Flego. Stvaralaštvo mladih – matineja za srednje škole nudi devet filmova stvaralaštva nezavisnih filmskih klubova i autora iz Hrvatske, ali i Europe i svijeta. Selektor programa je Boško Picula.