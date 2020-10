Svima koji imaju kćeri ove pjesme mogu poslužiti kao najbolji ‘priručnik’ za odgoj

Ma što mislili o društvenim mrežama, ma kako se i koliko njima služili, pa čak i ako od njih bježite, treba im priznati jednu sasvim slučajnu nuspojavu koja zaslužuje baš svaku pohvalu. Naime, upravo su Facebook, YouTube, Instagram i sl. ponovno pred milijune čitatelja doveli poeziju. I baš je taj udruženi online svijet odgovoran za rađanje nove (nazovimo je virtualno rođene) poezije.

Princip je jasan: novi, mladi pjesnici, zapravo najčešće pjesnikinje, na svojim profilima objavljuju pjesme, a kada one privuku tisuće, pa i milijune čitatelja, ta nova poezija završi ukoričena u sasvim staromodnim knjigama koje obaraju tiražne naklade. I nove su pjesničke zvijezde rođene! Ti se pjesnici, predvođeni jedinstvenom Rupi Kaur koja je odavno prerasla u književni fenomen, u prvom redu obraćaju mladim čitateljima, onima koji komuniciraju SMS-om, koji traže kratke i upečatljive poruke, ali ne bježe od emocija. Oni, što je i najvažnije, traže nekog tko govori glasovima njihove generacije, i radi to upečatljivo, kratko i bez ikakvog dociranja. Za to je poezija stvorena, sva u slikama i osjećajima i zato je, s pravom, važan (ako ne i najvažniji) žanr online književnosti.

Izdavačka kuća Stilus koja je hrvatskim čitateljima predstavila i Rupi Kaur, sada je objavila još jednu sjajnu novu pjesnikinju – Nikitu Gill. Njezina zbirka poezije “Divlje iskre” (urednica Ingrid Divković, prijevod Ira Martinović, 99 kuna) može poslužiti i kao priručnik za odgoj, posebno onima koji imaju kćeri. Ima tu svega: pjesama o ljubavi, odrastanju, oproštaju, udarcima, patnji, prepjevanih junakinja bajki i grčkih mitova..., a sve u slavu moći koje svaka žena nosi u sebi.

Naoko jednostavni stihovi, puni moćnih slika i izravnih emocija, govore o današnjem svijetu, o ne baš laganom životu žena, neravnopravnosti, očekivanjima koja uvijek odu na krivu stranu, o hrabrosti koja je potrebna da srce zacijeli. Preporuka stoga glasi: čitati svakako, u danima tuge, izgubljenosti, ali i danima sreće.

Čitati u sebi, za sebe, ali i naglas, za laku noć ako ima tko čuti.