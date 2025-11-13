Svečano predstavljena knjiga "Hodao sam Božjim stazama" Petra Lovrića. Ulomke čitali unuci, a susret pjesmom oplemenio Dražen Žanko

Putovanje od Arktika do pustinje Gobi

Knjiga, koja čitatelja vodi od ledenih prostranstava Arktika i vulkanskih krajolika do beskraja pustinje Gobi, nadilazi okvire putopisne i autobiografske literature te postaje snažno svjedočanstvo duhovnog hoda čovjeka oslonjenog na Boga. Ona donosi duboko i potresno svjedočanstvo o čovjeku koji je, unatoč teškom i bolnom početku života, proputovao svijet vođen vjerom, ustrajnošću i nadom. Na njezinim se stranicama razvija životna priča ispunjena dramatičnim trenutcima, bliskim susretima sa smrću, ali i trenutcima pobjede, radosti i zahvalnosti.

Glavna poruka: čovjek, oslonjen na Boga, može ustrajati i u najtežim uvjetima

O knjizi je na svečanom predstavljanju govorio Tihomir Dujmović, kolumnist, TV voditelj i novinar koji se osvrnuo na društveni i identitetski kontekst knjige, a koji je život Petra Lovrića, s kojim ga veže prijateljstvo već više od 25 godina, opisao kao “pet života u jednom”. Petar Lovrić u ovoj knjizi donosi priču o svom životu, svojim životnim iskustvima, izravnim susretima sa smrću uz šetnje po zemaljskoj kugli i planinarenja kojima je obišao cijeli svijet, istaknuo je Dujmović.

Mons. Vlado Košić, biskup sisački, naglasio je duhovnu poruku knjige koja naglašava važnost istinskog pouzdanja u Boga. Ova knjiga svjedočanstvo je ne samo putovanja nego i Božje ruke koja je, kako i sam Petar Lovrić to na puno mjesta u knjizi opisuje, uvijek bila na njegovu ramenu i pokazivala mu put kroz razne događaje gdje je bio na korak do smrti.

Ksenija Abramović, utemeljiteljica i glavna urednica Laudato TV-a, u svom je govoru naglasila kako stranice ove knjige odišu zahvalnošću, a njegova životna iskustva postaju poticaj svima nama da prepoznamo kako se i u najtežim trenutcima ne treba bojati, nego vjerovati.

Ono što ovu knjigu čini osobito vrijednom jest činjenica da je u njoj utkana i povijest jednog naroda. Petar se ne libi progovoriti o patnjama kroz koje je prošao hrvatski narod, o zločinima i nepravdama, ali i o ponosu, hrabrosti i vjeri koja nas je očuvala. Tako ova knjiga nadilazi granice osobnog životopisa i postaje opća poruka – da dobro uvijek na kraju pobjeđuje zlo, a da čovjek, oslonjen na Boga, može ustrajati i u najtežim uvjetima.

Svojom riječju okupljenima se obratio i autor Petar Lovrić zahvalivši svima koji su ga pratili na životnom i duhovnom putu, a posebno Bogu.

Poruka je svakome tko dođe do zida, tko ne vidi izlaz, da digne ruke prema Nebu i zatraži pomoć od Boga. Ova knjiga moja je zahvala Bogu na svim tim trenutcima u kojima mi je Njegova ruka pokazivala put, podizala me i bila mi na ramenu na mojim putovima.

Ulomke iz knjige s posebnom su toplinom i emocijom čitali autorovi unuci Hrvoje, Marija i Petar, dok je program vodila Mirta Marinić, koja je svojim nadahnutim vođenjem stvorila ozračje bliskosti i zahvalnosti. Glazbenim nastupom večer je obogatio Dražen Žanko, izvedbama pjesama “Zavjet našoj djeci, zavjet rodu mom”, “Bože, čuvaj Hrvatsku” i “Od stoljeća sedmog”.

Sav prihod od prodaje knjige bit će doniran Laudato TV-u, kao znak autorove zahvalnosti i podrške mediju koji širi poruke istine, nade i dobrote. Tom gestom Petar Lovrić pokazao je da njegovo hodanje Božjim stazama nije završeno na planinskim vrhovima, nego da traje i dalje – kroz pomaganje, darivanje i služenje.

Neka ova knjiga bude poticaj da i vi, poput autora, hrabro kročite Božjim stazama. Kupnjom ove knjige u Laudato galerijama ne samo da ćete obogatiti vlastiti život jednom iznimnom pričom, nego ćete i poduprijeti Laudato TV, medij koji svakodnevno širi poruke dobra, istine i ljubavi.