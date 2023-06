Sjajni koreograf Leo Mujić priprema novog "Hamleta", a Drama će imati čak šest premijera

Nakon što je publika u studenome 2020. godine ovacijama ispratila njegov balet "Ponos i predrasude", nastao prema istoimenom djelu Jane Austin, u zagrebački Balet vraća se koreograf Leo Mujić. Velika je to (i vesela) vijest s jučerašnje presice u HNK Zagreb, na kojoj je umjetničko vodstvo središnje nacionalne kazališne kuće predstavilo program za sezonu 2023./2024. Mujić će koreografirati i režirati čuvenu Shakespeareovu tragediju "Hamlet", a sudeći po svemu što smo od njega imali prilike vidjeti, počevši od "Ane Karenjine", baleta koji je zadivio čak i Ruse, kao i "Glembajevih", nakon kojih se u komentarima tvrdilo da je baš to najtočniji prikaz onog što je Krleža napisao, jasno je da nam se sprema novi veliki baletni spektakl.

No krenimo redom; intendantica HNK Zagreb Iva Hraste Sočo dala je kratki rezime sezone koja završava rekavši da je posjećenost predstava bila na visokih 94 posto, ali i da su odlični rezultati postignuti u pretplatama (njih čak dvanaest vrsta), koje su uspjele nadmašiti i pretpandemijske brojke. Ono što je intendantica posebno apostrofirala bila je, kako je rekla, harmoničnost koja je postignuta u svim ansamblima te je svima zahvalila na naporima koji su uloženi da se to postigne. Uz to najavila je da će opet u velikoj upotrebi biti dvorana za tonske probe, kao mjesto na koje će publika i dalje rado dolaziti, kao i to da će HNK Zagreb i dalje razvijati svoje pretplate (upis pretplate počinje 1. rujna i traje do kraja tog mjeseca) pa su tako za sljedeću sezonu osmislili i jednu novu nazvanu "Moja prva pretplata", kojom se obraćaju upravo mladoj publici.

Samu novu sezonu, tj. nove naslove koje će publika imati prilike vidjeti predstavili su njezini najbliži suradnici. Tako su o novim operama govorili v. d. ravnateljica Opere Željka Barišić Pulig i počasni šef dirigent Orkestra HNK u Zagrebu Pier Giorgio Morandi istaknuvši kako se operna publika doista ima čemu radovati, počevši od velikog Gala koncerta na početku nove sezone, a koji će ovog puta biti posvećen (za mnoge) najvećoj opernoj divi svih vremena – Mariji Callas. Od novih naslova u sljedećoj sezoni Opera HNK Zagreb radi Verdijev "Rigoletto", čime će zaokružiti cjelinu od tri najvažnije opere tog talijanskog velikana. Ovu će operu režirati Pier Francesco Maestrini, a dirigirat će sam Morandi. Slijedi Mozart i opera "Cosi fan tutte" u režiji Alessija Pizzecha, uz dirigenta Valentina Egela, te Puccinijeva "La Boheme", u režiji Marija Pontiggia i pod dirigentskom palicom Morandija. Na sreću u Operi se našlo mjesta i za jednu hrvatsku redateljicu pa će tako Saša Broz režirati djelo Ermanna Wolf-Ferrarija "Susanina tajna", kojim će dirigirati Ivo Lipanović.

Ravnatelj zagrebačkog Baleta Massimiliano Volpini svoju je priču o novostima počeo osvrtom na ono što je već bilo, ali i velikom zahvalom zagrebačkoj baletnoj publici:

– U Zagrebu sam upoznao odličan i moćan baletni ansambl, ali i publiku koja poznaje i voli balet i na tome sam posebno zahvalan – rekao je Volpini te dodao:

– Baš zbog toga sljedeća je sezona posebno izazovna jer tu, na sceni ovog kazališta, pred očima publike stvorit ćemo još veći i moćniji ansambl, onaj koji će imati još veću međunarodnu relevantnost.

Ovim je riječima ravnatelj Baleta aludirao na činjenicu da je veliki broj sadašnjih članova Baleta otišao u mirovinu te da su na velikoj međunarodnoj audiciji izabrani novi, mladi članovi ansambla. Svi oni bit će dio velike baletne Gala večeri na početku sezone, a kako je rekao Volpini, to će biti šansa da kazalište zahvali onima koji su mu tako mnogo dali, a publika upozna one koji će nastaviti graditi ugled zagrebačkog baleta.

26.6.2023., Zagreb - Predstavljanje nove sezone HNK. Program su predstavili intendantica Iva Hraste Soco, ravnateljica Drame Nenni Delmestre, ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, v.d. ravnateljice Opere Zeljka Barisic Pulig i pocasni sef dirigirent Orkestra HNK u Zagrebu Pier Giorgio Morandi. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Uz već spomenutog "Hamleta", nova sezona donosi baletni diptih "Dyad 1929/Primordium", koji će uz Volpinija raditi Wayne McGregor, stalni koreograf londonskog Kraljevskog baleta, jedan od najvažnijih koreografa današnjice, autor koji radi samo s najvažnijim baletnim ansamblima svijeta i čije ime otvara vrata za sva željena gostovanja. A treća baletna premijera posvećena je Igoru Stravinskom i baletima koji su obilježili veliku prekretnicu u baletnoj umjetnosti na samom početku 20. stoljeća. Maša Kolar i Edward Clug kao jedinstvenu baletnu večer postavljaju "Žar-pticu" i "Petrušku".

Najviše novih naslova u novoj sezoni najavila je Drama HNK Zagreb, o čemu je govorila ravnateljica Nenni Delmestre, koja je istaknula da njezin ansambl priprema šest premijera, ali i dva vrlo važna EU projekta. Drama tako novu sezonu počinje u rujnu, ali u dvorani za tonske probe, gdje pripremaju autorski projekt Tomislava Šobana "Zbilja", svojevrsni eksperiment inspiriran predavanjima fizičara Richarda Feynmabna, u kojem će glumiti Nina Violić i Livio Badurina. Prva dramska premijera na velikoj sceni je u prosincu (?!) i bit će to "Pustolov pred vratima" Milana Begovića, čime HNK Zagreb obilježava 75. godišnjicu smrti ovog autora. "Pustolova" režira Helena Petković.

Možda i najuzbudljiviji novi dramski naslov je "Nestajanje" Tomislava Zajeca, tekst nagrađen (drugom) Nagradom Marina Držića 2022. godine, koji režira Dora Ruždjak Podolski. Tako je ponovno na okupu dvojac koji je oduševio predstavom "Črna mati zemla" u ZKM-u, koja je nastala prema istoimenom romanu Kristiana Novaka, a ovog puta rade priču o suvremenoj obitelji u kojoj je naoko sve u najboljem redu, ali zapravo ništa nije dalje od te tvrdnje. Ravnateljica Drame HNK Zagreb za Zajčevu dramu "Nestajanje" kaže da je to jedan od najuzbudljivijih dramskih tekstova koje je čitala u zadnjih deset godina. "Fafarikul" je naslov predstave koju režira Ivan Planinić, a koji nastaje prema dvije knjige Đurđice Čilić, "Fafarikul" i "Novi kraj".

Redateljica Marina Pejnović radi dramu Lucy Kirkwood "Nebeski svod", veliku žensku ansambl predstavu u priči iz 1759. godine kada dvanaest žena mora odlučiti o životu i smrti trinaeste. I za sam kraj sezone najavljen je Shakespeare, i to "Mjera za mjeru", koju će režirati Ivan Plazibat, o čemu je Nenni Delmestre rekla:

– Svi koji su imali prilike vidjeti rad ovog redatelja, posebno njegov rad na Shakespeareu, znaju da nas čeka predstava u kojoj će tekst napisan prije više od 400 godina zablistati u savršeno aktualnoj poziciji, u kojoj će taj tekst zazvučati kao da je riječ o svjedočanstvima #MeToo pokreta. Ravnateljica Drame ovime je aludirala na "Kroćenje goropadnice", predstavu koju je Plazibat režirao u HNK Split i koju je također transponirao u naše suvremeno vrijeme.