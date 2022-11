Remake ratnog klasika iz 1930. godine krajnje je nemilosrdan, mučan i napet film

2. Barbarian(Disney+)

Tess je mlada žena koja je zbog razgovora za posao odsjela u novom gradu u kojem je unajmila kuću. Prvi neugodan trenutak nastupi kada joj vrata unajmljene kuće otvori muškarac koji tvrdi da je i on unajmio tu kuću, ali na nekoj drugoj platformi. Znajući da je u pitanju horor, a s druge strane ne znajući o čemu se ročno radi, od početka filma se u napetosti i neizvjesnosti očekuju scene koje bi bile horor u stvarnom životu – netko je mladu ženu namamio u smještaj za najam kako bi joj učinio nešto nažao. Međutim, ovaj horor poprima i tipične horor-elemente koji uključuju kombinaciju nerealnih bića, tj. čudovišta i puno mraka. Budući da se tajna kuće krije u podrumu (što opet nije neka inovativnost), osjećaju straha, nelagode i napetosti svakako pridonosi klaustrofobična atmosfera koja je prisutna iako se čini da je isti taj podrum beskrajno prostran. Upravo ta klaustrofobičnost do kraja filma ne popušta. Film je ovo koji baš zbog misterioznog bića s kojima se Tess i njezin nenadani cimer Kieth susreću, unatoč pojedinim zastrašujućim scenama, ipak jako koketira s apsurdom. No, čak i taj ples po rubu groteske i nadrealnih, nekad čak i komičnih situacija je zgodno ukomponiran u film.

Horor, SAD, 102 min.

Režija: Zach Cregger

Glumci: Georgina Campbell, Bill Skarsgård