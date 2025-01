Radionice skladanja i orkestracije – Krenite stvarati vlastitu glazbu!

Ovaj mladi glazbeni virtuoz skladao je više od 60 originalnih djela, uključujući Koncert za gitaru i orkestar u D-duru, koji je premijerno izveden s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Kao diplomant Muzičke akademije u Puli i student Berklee Online College of Music, Frano je održao preko 300 koncerata u 14 zemalja te otvarao koncerte, putovao i surađivao s glazbenim velikanima poput 2Cellos, Al di Meola, Tommy Emmanuel, John Scofield, Kiefer Sutherland, Norah Jones, Manfred Mann, Kool & the Gang, Kaki King, Corrado Rustici & Zucchero, Canned Heat, Ten Years After, Ian Paice i drugi. Dobitnik je Rudolph i Margita Matz stipendije za mlade kompozitore, Status za najboljeg elektro-akustičnog gitaristu, a po njemu je stvoren glavni lik Oskarom dvostruko nagrađenog crtanog filma Coco i velika tajna, Miguel.

Pod njegovim mentorstvom polaznici će naučiti ključne tehnike skladanja i orkestracije kroz pet radionica koje pokrivaju sve od upoznavanja instrumenata do stvaranja vlastitih orkestralnih skladbi. Radionice su idealne za sve koji žele unaprijediti svoje glazbene vještine i kreativno se izraziti kroz glazbu.

Prva radionica, zakazana za 7. veljače, posvećena je uvodu u skladanje i orkestraciju, gdje će sudionici upoznati osnove ovog procesa. Druga radionica, 7. ožujka, istražuje slojevitost orkestralnog zvuka te način na koji različiti instrumenti međusobno komuniciraju kroz melodijske, harmonijske i ritmičke slojeve. U travnju će polaznici učiti tehnike aranžiranja jednostavnih melodija za različite orkestralne sastave, dok je svibanj rezerviran za rad na vlastitim skladbama uz stručno mentorstvo. Završna radionica bit će posvećena izvedbi i analizi djela, kada će polaznici dobiti povratne informacije i savjete za daljnji razvoj.

Radionice su ograničene na 10 sudionika, kako bi se svakom polazniku posvetila posebna pažnja i osigurao individualizirani pristup. Obavezni uvjeti za prijavu uključuju poznavanje solfeggia, dok su znanja iz harmonije, polifonije i glazbenih oblika te iskustvo rada s notacijskim programima (poput Sibeliusa, Finale ili MuseScorea) poželjni, ali ne i nužni.

Prijave su otvorene do 31. siječnja, a zainteresirani se mogu prijaviti putem web obrasca www.frano.tv/radionice, uz dostavu osnovnih podataka o svom glazbenom obrazovanju i iskustvu.

Ovaj edukativni program dio je šire inicijative povezane s praizvedbom Franinog „Koncerta za klavir i gudače u B-duru“, planiranom za lipanj 2025. godine, sufinanciran je sredstvima Grada Rijeke kroz Javne potrebe u kulturi i održavat će u Yamaha Music School Rijeka. Održavanjem radionica doprinosi se razvoju glazbene scene u Rijeci i otvaraju se nove prilike za mlade skladatelje i izvođače.

Ne propustite priliku da uz stručno vodstvo Frane Živkovića otkrijete čaroliju skladanja i počnete stvarati vlastitu glazbu!