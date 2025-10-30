Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Povratak Dana Browna

Profesor Langdon na meti je jezivog progonitelja iz drevne mitologije Praga

V.B.Z.
VL
Autor
vecernji.hr
30.10.2025.
u 10:55

U izdanju V.B.Z.-a u pretprodaji je "Tajna svih tajni", nova napeta knjiga autor svjetskih bestselera "Da Vincijevog koda" i "Inferna". Kritika ovu knjigu opisuje kao najambicioznije Brownovo djelo do sada, na njemu je radio osam godina, a u središtu radnje opet je Robert Langdon koji ovaj put otkriva istinu o tajnom projektu koji će zauvijek promijeniti način na koji razmišljamo o ljudskom umu

Nakon osam godina Dan Brown autor svjetskih bestselera "Da Vincijev kod", "Inferno" i "Anđeli i demoni" donosi novi, napeti triler, najpoznatiji autor trilera "Tajna svih tajni", još jednu nevjerojatnu potragu Roberta Langdona.

U njegovu je središtu revolucionarno otkriće o ljudskoj svijesti – koje čovječanstvu može otvoriti put prema drugačijoj budućnosti, ali i postati oružje zastrašujuće moći. Robert Langdon, cijenjeni profesor simbologije, putuje u Prag kako bi prisustvovao revolucionarnom predavanju Katherine Solomon – istaknute neuroznanstvenice s kojom je nedavno započeo vezu. Katherine je na pragu objave knjige koja sadrži zapanjujuća otkrića o prirodi ljudske svijesti i može uzdrmati stoljećima ustaljena vjerovanja.

No, brutalno ubojstvo pretvara putovanje u kaos, a Katherine iznenada nestaje zajedno s rukopisom. Langdon postaje meta moćne organizacije i prati ga jezivi progonitelj koji kao da je izronio iz najdrevnije praške mitologije. Dok se radnja širi na London i New York, Langdon očajnički traga za Katherine i za odgovorima. U napetoj utrci kroz dva svijeta – onaj futurističke znanosti i onaj mistične predaje, Langdon otkriva šokantnu istinu o tajnom projektu koji će zauvijek promijeniti način na koji razmišljamo o ljudskom umu. Njegov triler na hrvatskom u izdanju V.B.Z.-a upravo je moguće naručiti u pretprodaji.

„Dan Brown majstor je intelektualno izazovnih trilera… čiji se romani odvijaju u nezaustavljivom ritmu, složene radnje obavijene religijskom ikonografijom i drevnom kriptografijom. Tajna svih tajni možda je njegovo najambicioznije djelo: slojevit triler koji je ujedno i meditacija o ljudskoj prirodi, ali i o mogućoj budućnosti ljudske svijesti“, o knjizi su napisali književni kritičari Los Angeles Timesa.

Dan Brown autor je osam svjetskih bestselera broj jedan, među kojima su Da Vincijev kod, jedna od najprodavanijih knjiga svih vremena, kao i Postanak, Inferno, Izgubljeni simbol, Anđeli i demoni, Velika obmana i Digitalna tvrđava. Njegovi su trileri osvojili čitatelje diljem svijeta te postali predmet intelektualnih rasprava i prijepora. Autor je i nagrađivane dječje knjige Divlja simfonija. Brownovi romani objavljeni su na 56 jezika i prodani u više od 250 milijuna primjeraka.

Ključne riječi
vbz izdavaštvo Dan Brown

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Stilus knjiga
nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje knjige

Stilus na Interliberu 2025: Nove priče, novi svjetovi, isti zanos prema knjizi

Na ovogodišnjem Interliberu 2025 na Zagrebačkom velesajmu, Stilus knjiga donosi bogat izbor književnih noviteta, hit-naslova i inspirativnih autora. Na najvećem književnom sajmu u Hrvatskoj posjetitelje očekuju omiljeni i nagrađivani naslovi, knjige koji pomiču granice žanrova, memoarske i publicističke knjige koja otvaraju važne društvene teme. Uz književne premijere, druženja s autorima i posebne sajamske popuste, Stilusov štand u Paviljonu 5 bit će nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje knjige koji žele otkriti priče o hrabrosti, ljubavi, znatiželji i promjeni.

Berislav Jurič
Premium sadržaj
novinar i pjesnik Berislav Jurič

Sve oko nas je PR, a u zabavu pretvaramo čak i tragedije. Zabava prodaje sadržaj, a ogoljenu stvarnost nitko neće kupiti

Mostarski novinar i pjesnik Berislav Jurič izdao je novu zbirku poezije, "Kapi". Ovaj je rad, kaže, razvijao posljednjih nekoliko godina, a u našem razgovoru otkrio je što ga je, usprkos intenzivnoj novinarskoj karijeri, potaknulo da se ponovno vrati poeziji, kako povezuje svog novinarskog i pjesničkog "ja", te što u ovoj zbirci želi poručiti suvremenom čitatelju

Zagreb: Otvorenje izložbe Arsovski - fotografi
Znanstvena monografija

Kako smo slučajno u Zagrebu otkrili braću Arsovski koja su krojila povijest fotografije

Slavni grafički dizajner Mihajlo Arsovski do kraja života čuvao je obiteljsku ostavštinu – fotografije svojeg djeda, oca i strica, a koje su tek nakon njegove smrti slučajno otkrivene u njegovoj sobi i postale su povod dvogodišnjem znanstvenom istraživanju posljedica kojeg je, prije nekoliko dana u Zagrebu, predstavljena monografija "U potrazi za fotografima Arsovskima" u izdanju MUO. Autorice knjige su dr. sc. Iva Prosoli iz zagrebačkog MUO i Tatjana Gjorgjievska, Olivera Džartovska Tačevska i Slavica Hristova iz Muzeja grada Skoplja, a u KIC RS Makedonije u Zagrebu traje i izložba njihovih fotografija

Anthony Hopkins
Među prvima smo pročitali memoare Anthonyja Hopkinsa

'Pio sam po bocu tekile na dan, a u jednom sam trenutku čak povjerovao da sam Ivan Krstitelj'

Pročitali smo memoare oskarovca Anthonyja Hopkinsa "Dobro smo ispali, mali", u kojima glumac govori o borbi s alkoholom te javnosti manje poznatim situacijama koje su ga obilježile. Ono što je posebno fascinantno jesu detalji iz vrlo ranog djetinjstva koje veliki glumac čitatelju priča vrlo slikovito, gotovo kao da ima fotografsko pamćenje ili pak vremeplov kojim se, u 88. godini života, vratio u to doba i ponovno pogledao i analizirao sve te životne scene

Učitaj još

Kupnja