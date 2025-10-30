Profesor Langdon na meti je jezivog progonitelja iz drevne mitologije Praga

Nakon osam godina Dan Brown autor svjetskih bestselera "Da Vincijev kod", "Inferno" i "Anđeli i demoni" donosi novi, napeti triler, najpoznatiji autor trilera "Tajna svih tajni", još jednu nevjerojatnu potragu Roberta Langdona.

U njegovu je središtu revolucionarno otkriće o ljudskoj svijesti – koje čovječanstvu može otvoriti put prema drugačijoj budućnosti, ali i postati oružje zastrašujuće moći. Robert Langdon, cijenjeni profesor simbologije, putuje u Prag kako bi prisustvovao revolucionarnom predavanju Katherine Solomon – istaknute neuroznanstvenice s kojom je nedavno započeo vezu. Katherine je na pragu objave knjige koja sadrži zapanjujuća otkrića o prirodi ljudske svijesti i može uzdrmati stoljećima ustaljena vjerovanja.

No, brutalno ubojstvo pretvara putovanje u kaos, a Katherine iznenada nestaje zajedno s rukopisom. Langdon postaje meta moćne organizacije i prati ga jezivi progonitelj koji kao da je izronio iz najdrevnije praške mitologije. Dok se radnja širi na London i New York, Langdon očajnički traga za Katherine i za odgovorima. U napetoj utrci kroz dva svijeta – onaj futurističke znanosti i onaj mistične predaje, Langdon otkriva šokantnu istinu o tajnom projektu koji će zauvijek promijeniti način na koji razmišljamo o ljudskom umu. Njegov triler na hrvatskom u izdanju V.B.Z.-a upravo je moguće naručiti u pretprodaji.

„Dan Brown majstor je intelektualno izazovnih trilera… čiji se romani odvijaju u nezaustavljivom ritmu, složene radnje obavijene religijskom ikonografijom i drevnom kriptografijom. Tajna svih tajni možda je njegovo najambicioznije djelo: slojevit triler koji je ujedno i meditacija o ljudskoj prirodi, ali i o mogućoj budućnosti ljudske svijesti“, o knjizi su napisali književni kritičari Los Angeles Timesa.

Dan Brown autor je osam svjetskih bestselera broj jedan, među kojima su Da Vincijev kod, jedna od najprodavanijih knjiga svih vremena, kao i Postanak, Inferno, Izgubljeni simbol, Anđeli i demoni, Velika obmana i Digitalna tvrđava. Njegovi su trileri osvojili čitatelje diljem svijeta te postali predmet intelektualnih rasprava i prijepora. Autor je i nagrađivane dječje knjige Divlja simfonija. Brownovi romani objavljeni su na 56 jezika i prodani u više od 250 milijuna primjeraka.