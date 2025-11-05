Naši Portali
Put vjere od Arktika do pustinje Gobi

Predstavljanje nove knjige Petra Lovrića – “Hodao sam Božjim stazama”

Hodao sam Božjim stazama
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Promo
05.11.2025.
u 10:15

Svečano predstavljanje knjige Petra Lovrića “Hodao sam Božjim stazama” održat će se 12. studenog 2025. godine u 18 sati u Dvorani “Vijenac”, Kaptol 29a u Zagrebu

Ova iznimna knjiga donosi dramatičnu i istinitu životnu priču o izravnim susretima sa smrću, o snazi vjere i o svemoćnoj Božjoj ruci koja vodi čovjeka kroz najteže životne trenutke. Autor nas vodi na nezaboravno putovanje – od ledenih prostranstava Arktika i kratera živih i mrtvih vulkana sve do beskrajne pustinje Gobi – svjedočeći o duhovnom i fizičkom nadilaženju granica mogućeg.

O knjizi će govoriti Tihomir Dujmović, kolumnist, TV voditelj i novinar, Vlado Košić, biskup sisački, Ksenija Abramović, utemeljiteljica Laudato TV-a i glavna urednica, te sam autor Petar Lovrić. Ulomke iz knjige čitat će autorovi unuci Hrvoje, Iva i Petar, dok će program moderirati Mirta Marinić, a glazbenim nastupom večer će obogatiti Dražen Žanko. 

Knjiga “Hodao sam Božjim stazama” nadahnjuje, potiče na razmišljanje i otvara prostor za dublje razumijevanje Božje prisutnosti u svakodnevnom životu. Prihod od prodaje knjiga namijenjen je u humanitarne svrhe.

Predstavljanje knjige bit će prigoda za susret s autorom, ali i za promišljanje o životu, vjeri i smislu postojanja. Svi su dobrodošli na ovu svečanost ispunjenu svjedočanstvima, emocijama i zahvalnošću.

O autoru

Petar Lovrić magistar je ekonomskih znanosti, gospodarstvenik, pisac i planinar koji posljednjih 20-ak godina obilazi planine, pustinje i ledenjake diljem svijeta. Autor je knjiga "Od Rame do Himalaje" i "Kad planine progovore", koje su objavljene u izdanju Laudato TV-a. Većina ljudi navodi kako u životu ima tri ljubavi: Boga, obitelj i domovinu, a Petar na to dodaje i četvrtu: planine.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

