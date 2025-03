Ljubav, poezija i nostalgija: Lorena Štimac predstavila zbirku koja slavi osjećaje u eri površnih veza

U ugodnom ambijentu ‘dnevnog boravka’ kultnog zagrebačkog izložbenog prostora namještaja Intera, jučer je održana promocija debitantske zbirke poezije Lorene Štimac ‘Omaž ljubovanju 21. vijeka’, nastala u suradnji s marketinškom agencijom Alert koja je ujedno i izdavač.

Zbirka je autobiografska posveta autoričinim ljubavnim (ne)zgodama, no ona ni blizu nije tek kronika „glava i brada“ s kojima su joj se kroz godine „dejtanja“ putevi ukrstili. Omaž ljubovanju 21. vijeka na prvu privlači znatiželjne čitatelje interesantnim konceptom. Dvadeset sedam pjesama podijeljeno je u tri poglavlja (10 + 10 + 7) koja označavaju svojevrsne tematske cjeline razgraničene kratkim proznim tekstovima u kojima kontemplira glavnu nit koja se provlači kroz pojedinu cjelinu. Pogledi na samoću i traganje, na život i postojanje te na ljubav i voljenje.

“Svrha ovakvog pristupa bila je dodatno dati na značaju tom paradoksu ljubavi današnjice, gdje se trguje primarno u valutama strasti i požude. Naravno, nije sve ni tako crno. Zadnjim poglavljem, u kojem pišem o ljubavi i voljenju, priča je ipak zaokružena u pozitivnom tonu. Onom gdje ipak ima i ljubavi, i voljenja, i nade za trgovanjem u valuti duša i bića. Čak i kada dolazimo s nekom velikom prtljagom iz prošlosti”, objasnila je Lorena i zahvalila svima koji su je na tom putu podržali.

Posebnu vrijednost knjizi daju i ilustracije umjetnika Saše Šekoranje, čiji su radovi dodatno obogatili njenu vizualnu i emotivnu dimenziju. Njegove ilustracije prate ton knjige, nadopunjujući priču vizualima koji čitatelja uvode u autoričin svijet. Umjetnički dodir Šekoranje učinio je ovo izdanje posebnim, čineći svaku stranicu pravim estetskim užitkom.

Autorica je s prisutnima podijelila inspiraciju za svoje djelo, pričajući o temama koje su je vodile kroz proces stvaranja, dok su gosti imali priliku osjetiti tu atmosferu ne samo kroz riječi, već i kroz cjelokupno ozračje događaja obilježeno autoričinom osobnošću te duhom same knjige. Od odabira prostora do tijeka same večeri sve je bilo usklađeno s estetikom i emocijama koje knjiga donosi, stvarajući atmosferu koja je goste na trenutak vratila u neko sporije, intimnije doba.

Umjesto užurbanosti i zaluđenosti tehnoloških distrakcijama koje obilježavaju suvremeni svijet, promocija je bila prožeta toplinom, neposrednošću i jednostavnošću prošlih vremena gdje je u fokusu bilo isključivo druženje i dijeljenje meuđusobnim trenutaka sadašnjosti. Tako da su interijer, jazz glazba u pozadini te spontani razgovori također učinili svojevrsni omaž ritmu života kakav danas sve rjeđe susrećemo, pogotovo na javnim događajima.

Druženje je bilo ispunjeno kontemplacijama izgovorenoga, emocijama i ukazivanjem na povratak iskonskim vrijednostima – razgovoru, prisutnosti u trenutku i dijeljenju doživljaja s drugima.