I u Hrvatskoj trebaju nam koreografi za snimanje scena seksa

Snimanje erotskih scena nije nimalo lako, a gotovo nikada – erotično. I dok su neke scene seksa u slavnim filmovima gotovo negledljive, a druge djeluju savršeno uvjerljivo i prirodno, iza njih stoji pomno osmišljena koreografija, naporan rad i, naravno, gluma. Jer, koliko god nam se katkada može činiti da su se glumci na ekranu samo prepustili strastima, stvari nikada nisu tako jednostavne – biti gol i ranjiv pred hrpom promatrača, od redatelja do snimatelja i ostalih filmskih radnika, i nije neka romantika.



A s porastom svijesti o seksualnom zlostavljanju i inicijativama poput pokreta Me Too, u javnost izlazi sve više horor priča s filmskih setova, a posebice kada je riječ o iskustvima snimanja eksplicitnih scena. Golem je broj glumica, kako u Hollywoodu, tako i šire, koje su priznale da su na scene seksa i golotinje pristale pod pritiskom redatelja i producenata, osjećajući se poniženo, prevareno i ucijenjeno. Sharon Stone nedavno je otkrila istinu o "Sirovim strastima", filmu koji je proslavila upravo scena u kojoj Stone ne nosi donje rublje. U svojim memoarima napisala je kako joj je redatelj Paul Verhoeven naložio da skine gaćice jer je njihova bijela boja navodno stvarala odbljesak, ali i obećao da se u samoj sceni neće ništa vidjeti – što svi sada znamo da nije slučaj. Stone je otkrila i da ju je kontroverzni redatelj ponižavao namjerno je nazivajući pogrešnim imenom na setu, a jednom prilikom "posavjetovao" i da se po*ebe s kolegom kako bi imali bolju kemiju.