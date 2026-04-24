noć knjige 2026.

„I ja želim čitati – čitamo jedni za druge“ obilježilo Noć knjige 2026. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

24.04.2026.
u 13:04

Zagreb, 23. travnja 2026. – U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u sklopu manifestacije Noć knjige 2026., održano je inkluzivno događanje „I ja želim čitati – čitamo jedni za druge“, u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva u okviru Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“.

Događanje je okupilo stručnjake, odgojno-obrazovne djelatnike, knjižničare, umjetnike s ciljem podizanja svijesti o teškoćama čitanja i disleksiji te promicanja ravnopravnog pristupa čitanju i informacijama za sve.

Program je započeo glazbenim uvodom pijanista Vitomira Ivanjeka i violinista Marina Tomasovića, čime je stvorena ugodna i poticajna atmosfera koja je pratila cijelo događanje. Okupljene je pozdravio moderator Saša Ćeramilac, dok se u ime domaćina obratila dr. sc. Kristina Romić.

Kroz doživljajno čitanje stihova Tina Ujevića u interpretaciji Ksenije Banović, publika je imala priliku iskusiti čitanje na drugačiji način, uz tekstove prilagođene osobama s disleksijom. Iskustvena radionica dodatno je približila izazove s kojima se susreću osobe s teškoćama čitanja, omogućivši sudionicima neposredno iskustvo otežanog čitanja.

Poseban doprinos događanju dali su glazbeni nastupi. Vitomir Ivanjek, uz zbor „Leggiero“ i Elenu Blečić, te Laura Miletić uz pratnju Frana Bišćana, svojim su izvedbama oduševili publiku i pridonijeli toploj, povezanoj i emotivnoj atmosferi. Završni glazbeni nastup Laure Miletić, Frana Bišćana i Marina Tomasovića dodatno je zaokružio program.

Središnji dio događanja bila je stručna panel rasprava „Čitati drugačije nije čitati manje“, na kojoj su sudjelovali:

• Mirna Barač, mag. logoped (SUVAG) 

• Nensi Friszl Zečević, psihologinja (Centar psihologije) 

• Ksenija Banović, knjižničarka (Prirodoslovna škola Vladimira Preloga) 

• Sandra Marinić, zamjenica ravnateljice (Gimnazija Benedikta Kotruljevića) 

• Karolina Zlatar Radigović, ravnateljica (Hrvatska knjižnica za slijepe) 

• terapijski pas Frenki, koji je tijekom cijelog trajanja panela svojim mirnim i prisutnim sudjelovanjem pridonio opuštenoj atmosferi i osjećaju sigurnosti među sudionicima i publikom

Tijekom panela održana je i nacionalna akcija „Jedan stih za sve“, koja je bila jedan od najsnažnijih i najemotivnijih trenutaka događanja. Putem video zida uživo su se uključile knjižnice, škole i druge institucije iz cijele Hrvatske, povezujući se s publikom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Moderator je pozdravio sve sudionike i zahvalio im na uključenju, nakon čega su – istovremeno, povezani u istom trenutku – sudionici diljem Hrvatske i publika u dvorani zajednički interpretirali stihove Tina Ujevića iz pjesme „Pobratimstvo lica u svemiru“. Taj zajednički čin čitanja stvorio je snažan osjećaj povezanosti, zajedništva i pripadnosti, potvrđujući poruku da čitanje ujedinjuje.

Panel je jasno istaknuo kako je čitanje temeljno pravo svakog pojedinca, ali i izazov za velik broj djece i mladih s teškoćama poput disleksije. Naglašeno je da disleksija nije povezana s razinom inteligencije, već zahtijeva razumijevanje, podršku i prilagođen pristup.

Sudionici su se složili kako je rana identifikacija teškoća ključna za pružanje pravovremene i učinkovite podrške. Usklađeno djelovanje stručnjaka, škole i roditelja značajno smanjuje rizik od kasnijih obrazovnih i emocionalnih poteškoća.

Posebno je naglašena važnost međusektorske suradnje – između škola, knjižnica, stručnjaka i obitelji – kao temelja za osiguravanje ravnopravnog pristupa čitanju i informacijama.

Kao ključni prioriteti istaknuti su:

– prilagodba nastavnih i knjižničnih sadržaja

– razvoj i dostupnost audioknjiga i digitalnih alata

– stvaranje inkluzivnog i poticajnog okruženja u školama i knjižnicama

Predstavljeni primjeri dobre prakse pokazali su kako uvođenje zajedničkog čitanja i promišljeni razvojni pristup mogu značajno unaprijediti čitalačke navike i opću dobrobit učenika.

Događanje je zaključeno interaktivnim segmentom „Zid empatije“, kroz koji su sudionici podijelili osobne poruke o važnosti čitanja i međusobne podrške.

Zaključno, događanje „I ja želim čitati – čitamo jedni za druge“ još je jednom potvrdilo važnost kontinuiranog podizanja svijesti o disleksiji te razvoja sustavne podrške kako bi svako dijete i svaka osoba imala priliku postati čitatelj – na način koji joj najviše odgovara.

Zaključci panela i cjelokupno događanje predstavljaju vrijedan temelj za daljnje aktivnosti kampanje te će biti korišteni u edukativnim i javnim inicijativama usmjerenima na inkluziju i dostupnost čitanja.

Autorica knjige 'Sama si to tražila' stiže u Samobor: 'Nije važno je li žrtva nosila kratku suknju, ona i dalje zaslužuje suosjećanje i dobrotu'

U romanu "Sama si to tražila" protagonistica Emma je lijepa i popularna tinejdžerica iz malog mjesta u Irskoj, pomalo glasna, neobuzdana kada je riječ o alkoholu i seksualnim odnosima, a eksperimentirala je i s drogom. Ništa od toga za nju nije predstavljalo problem sve dok nije postala žrtva grupnog silovanja, čiji su detalji podijeljeni na društvenim mrežama

Novi rezultati istraživanja čitanosti!

U Hrvatskoj se bilježi trend porasta čitanosti knjiga. Čak 44 posto Hrvata čita!

Podatak je to iz istraživanja o čitanosti i kupnji knjiga u Republici Hrvatskoj koje je u četvrtak 23. travnja na otvorenju Noći knjige u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavila Tamara Kraus iz tvrtke KARIKA koja nedostaje d.o.o. I čitanje sadržaja na internetu u stalnom je porastu. Sa 63% u 2023. godini, udio je narastao na 75% prošle godine dok u 2026. iznosi 77%. I dalje se najviše čitaju dnevne novine (55%), češće osobe u dobi od 36 do 55 godina (64%)

