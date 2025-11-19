FOTO Pogledajte tko je sve bio na pretpremijeri novog HRT-ovog serijala 'Svjetla pozornice'

Sedmodjelni dokumentrani serijal "Svjetla pozornice", koji donosi pregled popularne kulture u Hrvatskoj od 1950-ih do danas, s emitiranjem počinje u utorak, 25. studenog u 21:15 na Prvom pogramu HRT-a. Voditelji emisije jesu Dubravko Merlić i Željka Ogresta, koje ćemo po prvi puta gledati zajedno na malim ekranima
Svečanoj pretpremijeri prisustvovale su i Rahela Štefanović, glavna urednica programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala, te Daniela Draštata Flock, v.d. urednice HTV 1 i HTV 2
Prva epizoda serijala posvećena je pedesetim godinama prošlog stoljeća, kada se na jugoslavenskoj, ali i svjetskoj glazbenoj sceni etablirao Ivo Robić. U isto vrijeme s emitiranjem programa započela je i Televizija Zagreb, a tih pedesetih godina prošlog stoljeća nastala je i poznata Zagrebačka škola crtanog filma, dok je novinska kuća Vjesnik dominirala u području tiskovina