FOTO Pogledajte tko je sve bio na pretpremijeri novog HRT-ovog serijala 'Svjetla pozornice'

Pretpremijera novog HRT-ovog serijala "Svjetla pozornice", čiji su autori Dubravko i Matej Merlić, održana je u srijedu, 19. studenog u Kaptol Butique Cinema u Zagrebu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Sedmodjelni dokumentrani serijal "Svjetla pozornice", koji donosi pregled popularne kulture u Hrvatskoj od 1950-ih do danas, s emitiranjem počinje u utorak, 25. studenog u 21:15 na Prvom pogramu HRT-a. Voditelji emisije jesu Dubravko Merlić i Željka Ogresta, koje ćemo po prvi puta gledati zajedno na malim ekranima
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Na pretpremijeri u Kaptol Butique Cinema okupila se cijela obitelj - Dubravko Merlić, Željka Ogresta, Maja Merlić i Matej Merlić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Svečanoj pretpremijeri prisustvovale su i Rahela Štefanović, glavna urednica programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala, te Daniela Draštata Flock, v.d. urednice HTV 1 i HTV 2
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Prvu epizodu dokumentarnog serijala "Svjetla pozornice" u Kaptol Butique Cinema došla je pogledati i glazbenica Vesna Mimica
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Prepremijeri su prisustvovali i glazbenik Đelo Jusić Jr. te njegova supruga, glumica Paula Jusić, kao i novinar i književnik Milivoj Pašiček
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Husein Hasanefendić Hus, glazbenik i jedan od osnivača grupe Parni Valjak, u društvu Željke Ogreste
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Filmski i glazbeni kritičar Željko Luketić također je nazočio večerašnjoj pretpremijeri
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Producentica Vanessa Biljan u društvu Maje Merlić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U "Svjetlima pozornice" se kroz nekoliko dekada te područja poput glazbe, filma, televizije, radija, tiska, književnosti i kazališta prati razvoj popularne kulture na našim područjima
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Prva epizoda serijala posvećena je pedesetim godinama prošlog stoljeća, kada se na jugoslavenskoj, ali i svjetskoj glazbenoj sceni etablirao Ivo Robić. U isto vrijeme s emitiranjem programa započela je i Televizija Zagreb, a tih pedesetih godina prošlog stoljeća nastala je i poznata Zagrebačka škola crtanog filma, dok je novinska kuća Vjesnik dominirala u području tiskovina
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
