Fiona Harvey na sudu tvrdi da joj je planetarno popularna serija uništila život

Planetarno popularna Netflixova serija "Maleni irvas" ("Baby Reindeer"), koju je stvorio i u kojoj glumi škotski komičar Richard Gadd, započinje rečenicom koja je postala srž pravne bitke: "Ovo je istinita priča." Ta, uvjetno rečeno autobiografska serija prati Gadda u ulozi Donnyja Dunna, neuspješnog komičara čiji se život pretvara u noćnu moru nakon što pokaže znak pažnje usamljenoj ženi po imenu Martha (Jessica Gunning). Ono što započinje kao nevini susret u pubu gdje Donny radi, eskalira u zastrašujuću priču o uhođenju, zlostavljanju i psihološkoj traumi. Serija je polučila golem uspjeh kod publike, ali i kritičara, osvojivši šest nagrada Emmy i nekoliko nagrada BAFTA, no sve je zasjenjeno teškim optužbama koje bi mogle redefinirati kako film i televizija pristupaju adaptacijama stvarnih događaja.

Nedugo nakon što je serija postala globalni hit, škotska pravnica Fiona Harvey istupila je u javnost, tvrdeći da je upravo ona stvarna Martha. Harvey je zatim podnijela tužbu protiv Netflixa tešku 170 milijuna dolara za klevetu, nemar i namjerno nanošenje emocionalne boli. U tužbi navodi da ju je serija lažno prikazala kao "dvaput osuđivanu uhodu koja je provela pet godina u zatvoru", osobu koja je seksualno napala Gadda i počinila niz drugih nasilnih djela. Harvey odlučno poriče ove tvrdnje, navodeći da nikada nije bila osuđena za bilo kakav zločin te da je serija "najveća laž u povijesti televizije". Njezini odvjetnici tvrde da je Netflix omogućio ljudima da je pronađu i unište joj život, uzrokujući joj "tjeskobu, noćne more, napadaje panike i depresiju". Kao što znaju oni koji su tih dana pratili dramu oko "Malenog irvasa", internetski detektivi doista su brzo identificirali "pravu Marthu", dijelom zahvaljujući i njezinoj stvarnoj objavi na Twitteru iz 2014. koja je sadržavala rečenicu "Moje zavjese treba hitno objesiti" ("My curtains need hung badly"), frazu koja se više puta ponavlja u seriji.

Pravna bitka se zahuktala nakon što je američki sud presudio da se tužba Fione Harvey može nastaviti, unatoč Netflixovom zahtjevu za odbacivanjem slučaja. Netflix se odmah žalio, a njihova obrana temelji se na tvrdnji da je serija zaštićeni oblik umjetničkog izražavanja te da "nijedan razuman gledatelj" ne bi shvatio seriju kao doslovni prikaz činjenica. Netflixovi odvjetnici otišli su korak dalje, tvrdeći da su elementi poput "drskih glazbenih odabira", kao što je pjesma "Happy Together" grupe The Turtles, i "namjerno apsurdne scene" trebali signalizirati publici da se ne radi o dokumentarcu. Kako glase najnovije informacije koje su procurile u medije, Harveyini odvjetnici ismijali su ovaj argument, nazvavši ga "drskim", te istaknuli da je Netflix "bezobzirno zanemario" činjenicu da je priča fikcionalizirana, kao i da ključni problem leži upravo u uvodnoj rečenici "Ovo je istinita priča". Slučaj je sada na američkom žalbenom sudu, a čini se da su nagodba ili dugotrajno suđenje jedine opcije na vidiku.

Zanimljivo je da je Gaddova originalna kazališna predstava, na kojoj se serija temelji, bila označena kao "temeljena na istinitoj priči", što ostavlja prostor za kreativnu slobodu. Neki mediji naveli su i da je i sam Gadd "izrazio zabrinutost" Netflixu zbog predstavljanja serije kao potpuno istinite. Dok se pravna bitka nastavlja, Richard Gadd, koji je osvojio tri nagrade Emmy za svoj rad na seriji, u javnosti ne smije govoriti o trenutnom sudskom slučaju. Ipak, na konferenciji u Melbourneu, nedavno je otkrio kako je iz serije izbacio čitavu jednu epizodu, i to onu koja je trebala pružiti "predah" od mračne radnje. Na njoj je, naime, inzistirao Netflix, ali ju je Gadd odlučio izbaciti kako bi zadržao osjećaj napetosti. A nakon "Malenog irvasa", Gadd sprema još jednu seriju, "Half Man", u produkciji HBO-a i BBC-ja u kojoj će također tumačiti naslovnu ulogu i koja bi trebala na male ekrane stići 2026. godine.