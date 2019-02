Charles Dickens je svoju ženu pokušao strpati u ludnicu jer si je našao ljepšu i mlađu

Britanski povjesničari pronašli su korespondenciju koja baca sasvim novo svjetlo na život Charlesa Dickensa, slavnog viktorijanskog pisca čiji su “Oliver Twist”, “Velika očekivanja”, “Božićna priča” i “David Copperfield” ušli u svjetski književni kanon.

Poznato je, naime, da se Dickens 1858. godine rastao od supruge Catherine Dickens, koja im je rodila čak desetero djece, ali nije se znalo da se podmukli Dickens ranije pokušao riješiti supruge uvjeravajući liječnike da je zatvore u ludnicu da bi se mogao prepustiti strastvenim zagrljajima ljepše i dvostruko mlađe glumice Ellen Ternan, koja je tada imala samo 18 godina!

Mučilišta umjesto bolnica

– Deset poroda stajalo ju je dobra izgleda, da ne spominjem koliko je ostarjela u dvadeset godina braka. Kad je upoznao drugu, Dickens se pokušao riješiti jadnice tako da izbjegne osudu javnosti. Pa se sjetio proglasiti je ludom – zapisao je njihov prvi susjed, kazališni kritičar Dutton Cook kojem se Catherine povjeravala.

Teško je zamisliti užas tada 41-godišnje Catherine Dickens kada je shvatila da je tri godine stariji suprug želi zauvijek ukloniti iz društvenog i obiteljskog života. Pri tome treba imati na umu da su viktorijanske ustanove za mentalno oboljele više nalikovale na kaznionice nego na bolnice, a njihovi štićenici bili su izloženi krajnje nehumanim metodama “liječenja” koje su uključivale vezivanje, izgladnjivanje i uporabu fizičke sile. Moralo je biti posebno strašno ujedno znati da je Dickens slavna, bogata i vrlo utjecajna osoba, koja bi si lako mogla priuštiti “uslugu” kakvog korumpiranog liječnika.

Pa ipak, inteligentna Catherine, koja mu je u prvim godinama braka bila omiljeno društvo na putovanjima, uspjela je izbjeći jezivu sudbinu.

Slovio za dobročinitelja

Zahvaljujući vjernim savjetnicima čak je izborila 600 funti (ekvivalent današnjih 25 tisuća funti) godišnje naknade od koje je kasnije živjela, ali u trogodišnjoj brakorazvodnoj agoniji ostala je bez devetero djece – Dickens joj je dopustio da zadrži samo najstarijeg sina.

– Dickens je slovio za dobročinitelja i izrazito ugodnog čovjeka visokih moralnih principa. Raspad braka nije se uklapao u tu sliku i zato ga je potiho pokušavao svaliti na nju proglašavajući je nesposobnom za samostalan život – potvrdila je britanskim medijima njegova biografkinja Claire Tomalin. Tašti pisac toliko je držao do svoje reputacije da je na vrhuncu obiteljskog kaosa čak pisao novinama poput The Timesa i New York Tribunea moleći ih da objave njegov demantij tračeva o mogućem razvodu braka i uvjeravajući javnost da je u njegovoj obitelji sve u najboljem redu! Povijesni izvori govore da je Dickens do svoje smrti 1870. godine ostao s mladom Ellen. Devet godina kasnije Catherine Dickens izgubila je bitku s tumorom. Suprugu je ostala lojalna do kraja. Nikad nije javno govorila o okolnostima njihova rastanka.