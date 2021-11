Branka Primorac izložila fotografije svojih kolega književnika

Čitalačkoj publici Branka Primorac, dugogodišnja novinarka Večernjeg lista i urednica rubrike Kultura, poznata je kao spisateljica dječjih knjiga.

Na tom polju bilježi znatne uspjehe pa se jedina uz Miru Gavrana uspjela upisati u povijest kao dvostruka dobitnica književne nagrade “Mato Lovrak”, a čita ju se i u sklopu školske lektire. No jednakom strašću Branka Primorac već niz godina bavi se i fotografijom. Upravo uz taj medij vezana je i njena nova aktivnost, naime, u zagrebačkoj Fotogaleriji Dubrava upravo je otvorena njezina izložba fotografija naslovljena “Moji kolege”. Riječ je o ciklusu fotografija koji se sastoji od 47 intimističkih portreta hrvatskih književnica i književnika. Neki od njih su Luko Paljetak, Goran Tribuson, Zoran Ferić, Ante Stamać, Željka Horvat Vukelja, Zlatko Krilić, Ivan Kušan, Damir Karakaš, Lada Žigo...

Autorica ih je pomno odabrala iz svog portretnog opusa stvaranoga u razdoblju od 2004. godine do danas, stoji u opisu izložbe, dakle u zrelijoj dobi svojeg fotografskog stvaralaštva, kad je već sasvim izgradila i oblikovala prepoznatljiv vizualni rukopis. Snimala ih je svuda, često u Društvu hrvatskih književnika, na sastancima, surađujući s njima na projektima, predstavljanjima knjiga... Radila je to iz novinarske znatiželje i pokušaja da od zaborava sačuva određeni trenutak i ne planirajući da će ih jednog dana i izložiti. Izložba ostaje otvorena do 9. prosinca.