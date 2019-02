Australci nagradili knjigu čovjeka kojem ne daju u Australiju

Dobitnik najznačajnije i financijski najizdašnije australske književne nagrade Behrouz Boochani nije došao u Melbourne na dodjelu, ali ne svojom odlukom. Naime, autor knjige “No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison”, nagrađene nagradom Victorian od 125.000 dolara, ne smije u Australiju.

Boochani je iranski Kurd, novinar, pisac i izbjeglica koji je tražio azil u Australiji, no kao i stotine ljudi koji dijele njegovu sudbinu, od australskih vlasti je u skladu s njihovim strogim zakonima odbijen i poslan u izbjeglički kamp na otok Manus u Papui Novoj Gvineji.

U izolaciji, u početku iza žice australskih vlasti, potom u alternativnom izbjegličkom smještaju, na otoku živi već šest godina, a knjigu je napisao putem poruka na perzijskom jeziku koje je WhatsAppom slao svojem prevoditelju Omidu Tofighianu.

Dobiti nagradu od države koja te ne želi paradoksalna je situacija pa je i kod autora logično izazvala paradoksalne osjećaje o kojima je Boochani za BBC rekao: “Sretan sam jer sam uspio svijet upoznati sa stanjem u kojem se mi izbjeglice ovdje nalazimo.

S druge strane, nemam se pravo ičemu radovati dok moji prijatelji i ja ovdje patimo. Sve što želimo jest sloboda i odlazak s otoka kako bismo započeli novi život.”

Boochani je od 2013. postao jak glas izbjeglica i gorljivi protivnik australske politike o čemu redovito piše za britanski The Guardian. Mobilnim telefonom snimio je i korežirao i dokumentarni film o životu na otoku “Chauka, Please Tell Us The Time”, a svojom knjigom svijetu želi poručiti da izbjeglice nisu ni anđeli, ali ni demoni, već sasvim obični ljudi.

