Ova je inflacija drukčija, hoće li dokinuti i potrošačku paradigmu 'kupujem, dakle jesam'?

Kupujem, dakle jesam. Bi li ta, prevladavajuća premisa potrošačkog društva, mogla postati žrtva inflacije, rasta cijena do kojeg dolazi upravo zbog rasta potražnje, uz istu ponudu, ili zbog rasta troškova sirovina i plaća, a i jedno i drugo mora se dogoditi kad-tad (a događa se sad) u ekonomskoj paradigmi kakvu poznajemo? Nisu inflacije rijetkost, dio su ekonomskih ciklusa. Zašto bi ova bila drukčija od dosadašnjih?



I bila bi samo jedna faza u ciklusu da sustav počiva na parametrima koji bi imanentno bili na neki način "obnovljivi". No sustav koji počiva na kvartalnim financijskim izvještajima zahtijeva da svaki kvartal ima rast u odnosu na prethodni. Takav bi rast morao biti neograničen. A resursi su ograničeni. I sirovine i energija. Još uvijek je vrlo malen udio obnovljivih, posebno kad je energija u pitanju. Pritisak na rast eksponencijalno raste, no dostupnost resursa ne slijedi ga proporcionalno. Jer ne može.