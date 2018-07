Ako se u potrazi posla, pogledajte ponudu za ovaj tjedan!

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

European Bank for Reconstruction and Development – EBRD ima otvoren natječaj na poziciji: Analyst, Advice for Small Businesses (m/ž) u Zagrebu. Ako imate završen prvostupanjski studij iz područja ekonomije i financija, a uz to imate relevantno stručno iskustvo, poznajete lokalno poslovno okruženje i konzultantsko tržište, ovaj bi vas posao mogao zanimati. Opširnije potražite na linku i na vrijeme se prijavite.

GE Global Operations zapošljava na poziciji: Senior Accounting Specialist (m/ž) u Karlovcu. Ukoliko imate završen fakultet iz područja računovodstva ili ekonomije od akreditiranog sveučilišta ili fakulteta, snažno iskustvo u hrvatskom računovodstvenom, zakonskom i poreznom zakonodavstvu, a dobro se služite MS Office paketom i uz to fluentno govorite hrvatski i engleski, prijavite se brzom prijavom i započnite karijeru u tvrtki s međunarodnim okruženjem.

Sberbank Hrvatska, članica Sberbank grupacije, želi postati vodeći tržišni igrač u pružanju inovativnih bankarskih usluga, a u tome joj pomažu njezini zaposlenici. Trenutno je u potrazi za djelatnicima na 2 pozicije. Traže se Viši stručni suradnik za upravljanje kreditnim proizvodima za građanstvo (m/ž) i Voditelj Aplikativne podrške u OJ Informatika (m/ž). Nemojte žaliti za propuštenim prilikama! Javite se odmah....

Bipa, lanac drogerija unutar REWE grupe koja sa svojih 330.000 zaposlenika spada u sam vrh europskih trgovačkih kompanija, proširuje svoj tim i zapošljava Prodavača/Blagajnika (m/ž) u Zagrebu, Rijeci, Rovinju, Puli. Od vas se očekuje SSS (poželjno trgovačkog smjera, no nije uvjet), minimalno 6 mjeseci prodavačkog iskustva, odlične komunikacijske i prodajne vještine te izražena proaktivnost i samostalnost u radu. Poslodavac nudi sigurno radno mjesto s redovitim primanjima i rad s renomiranim markama drogerijskog segmenta u ugodnom i poticajnom radnom okruženju. Opširnije potražite na linku.

Grawe zapošljava dva Predstavnika prodaje (m/ž) u Zagrebu. Na ovom poslu možete očekivati rad na terenu s postojećim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva te kreiranje ponude i prodaju polica osiguranja. Ako ste dinamični, komunikativni i u kontaktu sa širokim krugom ljudi, a spremni ste na učenje, prijavite se putem brze prijave!

Plodine zapošljavaju više izvršitelja za rad na poziciji:Prodavač (m/ž) u Lovranu, Novi Vinodolski. Za ovaj posao trebate višegodišnje radno iskustvo u trgovini, osobito prehrambenim proizvodima, izraženu komunikativnost i razvijene prodajne vještine te spremnost na timski rad. Prijavite se putem linka.

Kühne & Nagel d.o.o., uspješna međunarodna grupacija s više od 76.000 zaposlenika po cijelom svijetu, zapošljava Suradnika u obračunu plaće (m/ž) u Svetoj Nedelji. Traži se dinamična osobom koja će se uklopiti u tim mladih ljudi i sudjelovati u obračunu i pripremi poslova za obračun plaća, izradi izvještaja te raznih administrativnih poslova vezanih za obračun plaće. Prijavite se do 22.07. Sretno!

Rotometal alati d.o.o., ekskluzivni zastupnik i partner Hoffmann Groupe - vodećeg europskog proizvođača i trgovca industrijskog alata za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, proširuje svoj tim. Poslodavac zapošljava više djelatnika na poziciji: Prodajni predstavnik (m/ž) u prodaji industrijskog alata. Mjesto rada: Zagreb. Opširnije potražite ovdje.

Podravka d.d., jedna od najvećih prehrambenih kompanija sa sjedištem u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi zapošljava na 2 pozicije u Koprivnici! Traže se: Ovlašteni projektant - ovlašteni inženjer strojarstva (m/ž) i Ovlašteni projektant - ovlašteni inženjer arhitekture (m/ž). Proizvodi ovog poslodavca prodaju se u više od 60 zemalja širom svijeta, a dugotrajni uspjeh i porast prisutnosti na međunarodnim tržištima rezultat su znanja, predanosti i jake motivacije zaposlenika. Vodeće marke Podravka i Vegeta dostupne su na svim kontinentima. Prijavite se brzom prijavom! Sretno!

American Embassy traži djelatnika na poziciji: Heating, Ventilation and Air Conditioning Mechanic (HVAC) (m/ž) u Zagrebu. Opis posla podrazumijeva održavanje i popravak u zgradama, zemljištima i stambenim posjedima/ zakupljenim objektima Veleposlanstva. Potrebno vam je trogodišnje iskustvo, SSS, vozačka dozvola B kategorije, dobro poznavanje rada na računalu te fluentno komuniciranje na engleskom jeziku. Prijavite se do 25.07. Sretno!