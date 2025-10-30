Provjerite ga prije sezone grijanja ili riskirate katastrofu: Ovo su znakovi da se u vašem dimnjaku skriva opasnost

Neodržavani dimnjaci vodeći su uzrok požara u kućanstvima, ali i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), plinom bez boje i mirisa koji može biti koban. Slučaj obitelji u Istri, koja se otrovala zbog dimnjaka začepljenog gnijezdom stršljena, podsjetnik je da je sigurnost uvijek na prvom mjestu. Redoviti pregled nije samo preporuka, već i zakonska obveza vlasnika objekata, osmišljena da zaštiti živote i imovinu.

Osim što čuva vašu obitelj, ispravan dimnjak izravno utječe na učinkovitost grijanja i vaš novčanik. Začepljen ili oštećen dimnjak ne dopušta optimalan protok dima i plinova, što znači da vaše ložište radi teže i troši više goriva kako bi postiglo istu temperaturu. Nakupljanje kreozota, ljepljive i vrlo zapaljive tvari koja nastaje kao nusprodukt izgaranja drva, ne samo da sužava dimovodni kanal i povećava rizik od požara, već i smanjuje energetsku učinkovitost. Godišnjim čišćenjem i pregledom osiguravate da vaš sustav grijanja radi maksimalno učinkovito, čime štedite gorivo i smanjujete troškove tijekom sezone grijanja.

Srećom, dimnjak često šalje jasne signale upozorenja koje možete i sami prepoznati. Jedan od najočitijih znakova je slabo "vučenje", odnosno vraćanje dima u prostoriju. To može ukazivati na začepljenje. Neuobičajeni mirisi, čak i kada kamin nije u upotrebi, također su razlog za brigu. Miris sličan katranu ukazuje na nakupljanje kreozota, dok miris vlage ili plijesni signalizira prodor vode. Vizualnim pregledom vanjskog dijela dimnjaka s tla možete uočiti pukotine u mortu, oštećene ili okrhnute cigle (poznato kao "spalling") te bijele, praškaste mrlje (eflorescencija), koje su jasan znak da vlaga prodire kroz strukturu. Hrđa na metalnim dijelovima poput vratašca ili prigušivača (dampera) još je jedan pokazatelj problema s vlagom.

Iako je stručni pregled nezamjenjiv, postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete poduzeti sami prije početka sezone grijanja. Prvo, vizualno pregledajte unutrašnjost ložišta i donji dio dimnjaka koristeći svjetiljku. Potražite očite pukotine, nakupljanje čađe ili ostatke poput lišća i grančica. Provjerite radi li prigušivač (damper) ispravno – mora se otvarati i zatvarati glatko. Uklonite sav višak pepela s dna ložišta, jer je pepeo kiseo i može oštetiti strukturu. Najvažnije od svega, testirajte svoje detektore dima i ugljičnog monoksida. Postavljanje detektora CO u blizini ložišta jednostavna je i jeftina mjera koja vam može spasiti život. Ovi koraci pomoći će vam da uočite potencijalne probleme i date važne informacije dimnjačaru.

Stručnu pomoć dimnjačara obavezno potražite barem jednom godišnje, idealno prije početka sezone grijanja. Također, pregled je nužan prije prve upotrebe novog dimnjaka, nakon svake promjene ložišta ili goriva te ako dimnjak nije korišten dulje od godinu dana. Ako primijetite bilo koji od spomenutih problema, poput povrata dima, neugodnih mirisa ili vidljivih oštećenja, ne odgađajte poziv. Profesionalni dimnjačar obavit će detaljan pregled, koji može uključivati i korištenje specijaliziranih alata poput video kamera za inspekciju unutrašnjosti dimovoda, kako bi se otkrili skriveni nedostaci.