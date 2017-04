Ovo su najodbojnije stvari koje muškarci rade tijekom seksa

Muškarci su nerijetko jako samouvjereni kada je riječ o njihovim sposobnostima i znanjima u krevetu. No, i takvima se potkrade greška.

No, te "greške" su itekako odbojne ženama. Muškarci, ovo vam savjetujemo - nemojte raditi!

Hvalisanje

Upravo to hvalisanje kako je "on u krevetu pravi majstor" i kako "nema žene koja nakon njega nije doznala što je pravi seks" toliko je odbojno ženama da postoji ogromna mogućnost da muškarac niti ne dobije priliku pokazati je li to sve što kaže - istina.

Mnogi muškarci smatraju kako je njihova muževnost upravo bazirana na njihovom znanju/iskustvu u seksu.

Otkrivaju detalje

Mnogi muškarce hrane svoj ego upravo na plahtama, a kako bi se dodatno osnažili, neće se suzdržavati otkriti intimne detalje iz spavaće sobe svojim prijateljima. Kako to uvijek bude, sve se jednom dozna, a onda će takva spoznaja itekako odbiti ženu. I to možda i zauvijek.

Sebičnost

Ovo je jedna od najgorih karakternih osobina kod oba spola, no kada je muškarac tijekom seksa baziran samo na sebe i ono što njemu odgovara, vrlo je vjerojatno da s tom ženom neće drugi put imati priliku ispraviti grešku.

Forsiranje

Odlično je kada su oba partnera spremna za eksperimentiranje, ali ako žena nije spremna na to, nagovaranje i forsiranje na nešto je svakako jako odbojno.

Neodrezani nokti, puštanje vjetrova...

Higijena je pri seksualnom odnosu ženama jako bitna, i dok se može nositi s mirisom znoja, ženu će odbiti neodrezani i prljavi nokti, ispuštanje vjetrova tijekom seksa, podrigivanje i sl...Neke stvari ipak treba zadržati za sebe. Ili barem odgoditi.

