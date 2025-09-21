Večernji list
Konji pobjegli i trčali parkiralistem Zračne luke Franjo Tuđman. Intervenirala i policija
Konji nepoznatog vlasnika pobjegli su i slobodno šetaju parkiralištem Zračne luke u Zagrebu.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Na mjestu događanja intervenirala je policija.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
