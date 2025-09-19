FOTO Grad Zagreb transformirao Savski most: Dodane ležaljke, tegle s biljkama i biciklističke staze
Grad Zagreb predstavio je privremeno uređenje Savskog pješačkog mosta, koje je realizirano u sklopu Europskog tjedna mobilnosti i naglašava njegovu pravu namjenu, a to je sigurno i ugodno kretanje pješaka i biciklista.
"Pažljivo odabrane biljne vrste osiguravaju ugodne mikro ambijente tijekom cijele godine, a klupe u hladu pružaju zaklon i miran prostor za predah, posebno su prilagođene i starijim korisnicima", navodi se u objavi Grada Zagreba na društvenim mrežama. Novost su i biciklističke trake širine tri metra, koje jasno razdvajaju bicikliste od pješaka, čineći most sigurnijim i ugodnijim za sve korisnike.
Cilj ovog uređenja je da Savski most ne bude tek prolazna točka, već i atraktivno mjesto susreta, opuštanja i uživanja u pogledu na rijeku Savu i panoramu grada. Autori projekta su David Kabalin, arhitekt, i Marko Ursa, krajobrazni arhitekt, koji su osmislili koncept uređenja koji kombinira funkcionalnost, estetiku i komfor za sve posjetitelje.