Vozač koji se pijan zaletio u tramvajsku stanicu je profesor sa zagrebačkog fakulteta

Poznati su detalji teške prometne nesreće koja se dogodila u subotu u Zagrebu, a u kojoj su ozlijeđene četiri osobe. Nesreća se dogodila oko 15.20 sati na tramvajskoj stanici ispod tzv. petlje u Aveniji Marina Držića, na kojoj je u tom trenutku bilo više osoba.

Policija je nakon provedenog očevida priopćila da je 57-godišnjak vozio Hondu lijevom prometnom trakom istočnog kolnika Držićeve te se dolaskom do blizine raskrižja spojnog kolnika Slavonske avenije nije držao sredine prometne trake pa je zahvatio rub bolnika nastavivši se dalje nekontrolirano kretati pa je naletio na nadstrešnicu tramvajske stanice.

Policija je također izvijestila da je vozač imao 2,23 promila alkohola u krvi, da nije bježao s mjesta nesreće te da je priveden.

Pritvorskom nadzorniku predan je 57-godišnji Istrijan V. T., inače profesor na jednom zagrebačkom fakultetu, a odnedavno i akademik, javlja Jutarnji list.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 11.06.2022.,Zagreb - Vise ljudi ozlijedjno je u teskoj nesreci na Aveniji Marina Drzica .Vozac je automobilom pokupio tramvajsku stanicu na kojoj je bilo pjesaka Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Zbog nesreće je tramvajski promet jedno vrijeme bio zaustavljen, a cesta je bila prepuna stakla i dijelova konstrukcije tramvajske stanice.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 11-godišnji dječak kojemu je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Kako doznajemo od dr. Gorana Roića, ravnatelja bolnice u Klaićevoj, stanje mu je stabilno. - Nije došlo ni do kakvih komplikacija, osjeća se dobro i stanje mu je puno bolje nego u subotu. pri punom je kontaktu i sve se dobro razvija, no s obzirom na to da je riječ o ozlijedi glave, još uvijek je pod paskom intenzivista u Klaićevoj- kazao je Roić.

Drugo dvoje djece, petogodišnji brat teško ozlijeđenog dječaka i dvoipolgodišnja djevojčica zadobili su lakše ozljede pa su još u subotu pušteni na kućnu njegu. Također, u prometnoj nesreći ozlijeđen je i 26-godišnjak kojemu je liječnička pomoć pružena u Klinici za traumatologiju u Zagrebu.