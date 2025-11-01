Pitali smo AI čega se Hrvati najviše boje, ovo je popis 10 stvari

Strahovi i zabrinutosti ljudi u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, izrazito su raznoliki i duboko ukorijenjeni, proizlazeći iz složenog preplitanja društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih uvjeta. Najrašireniji strahovi imaju društvene i političke implikacije te su odraz šireg globalnog konteksta. Pitali smo ChatGPT, platformu umjetne inteligencije, čega se Hrvati najviše boje, a odgovor deset najčešćih strahova donosimo u nastavku. 
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
10. Neizvjesna budućnost Europske unije - Moguće promjene u EU koje bi mogle negativno utjecati na Hrvatsku.. 
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
9. Nacionalna sigurnost - Geopolitičke napetosti u regiji.
Foto: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske/PIXSELL
8. Demografski problemi - Starenje stanovništva i smanjenje broja ljudi.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
7. Klimatske promjene - Strah od negativnih učinaka na okoliš i poljoprivredu.
Foto: Toni KaTic
6. Sigurnost - Globalni terorizam i međunarodni konflikti.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
5. Prirodne katastrofe - Potresi, požari i poplave.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
4. Politička nestabilnost - Strah od neizvjesnosti u političkoj sferi.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
3. Korupcija - Nepovjerenje u političke institucije i vlast.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
2. Odlazak mladih ljudi - Zabrinutost zbog migracije mladih u inozemstvo.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1. Ekonomska nestabilnost - Strah od inflacije, nezaposlenosti i niskih plaća.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
