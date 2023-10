Nesreća u Veneciji: Najmlađa žrtva imala samo 18 mjeseci, na Plitvicama dan žalosti

U prometnoj nesreći koja se dogodila kod Venecije smrtno je stradala Splićanka Antonela Perković (25), odnedavno Baković, a njezin godinu dana mlađi suprug Marko Baković na intenzivnoj je skrbi u bolnici Mirano i nije u životnoj opasnosti. Kad se probudio, pitao je gdje mu je supruga i kad je može vidjeti, objavili su talijanski mediji.

Prefekt Venecije Michele di Bari objavio je da je identificirana i posljednja od 21 žrtve autobusne nesreće u Mestreu. Riječ je, kako prenosi talijanski list Corriere della Sera, o devet Ukrajinaca, četiri Rumunja, svi iz jedne obitelji, tri Nijemca, dvije Portugalke, Južnoafrikanka, Hrvatica i Talijan, 40-godišnji vozač Alberto Rizzotto. Najmlađa žrtva imala je samo 18 mjeseci.

Antonela i Marko u Italiji su bili na medenom mjesecu. Vjenčali su se prije tri tjedna, a Venecija je bila jedna od destinacija koju su odlučili posjetiti. Par je, prema neslužbenim informacijama, u Veneciju stigao u utorak te se oko 19.30 ukrcao na električni autobus koji je krenuo iz venecijanskog Tronchetta prema kampu Hu u Margheri, gdje su trebali provesti dio svog medenog mjeseca nakon Rima i Firenze.

Poznaju se odmalena. Prije pet dana Marko je odigrao posljednju nogometnu utakmicu sa svojom momčadi iz kluba Sloga Mravince, a potom su automobilom krenuli prema Italiji. Antonela je 13. rujna promijenila naslovnu sliku na FB profilu, stavivši jednu s vjenčanja. Među poginulima je i petero Ukrajinaca koji su živjeli na području općine Plitvička jezera u Lici. Zbog te tragedije u općini su sutrašnji 6. rujna proglasili danom žalosti.

POVEZANI ČLANCI:

– Općina Plitvička jezera proglašava 6. listopada 2023. godine danom žalosti na području općine Plitvička jezera povodom tragičnog stradavanja pet raseljenih osoba iz Ukrajine (troje odraslih: Vasil Lomakin, Serhiy Bezkorovainy i Tetyana Berzkorovaina i dvoje djece: A. M. i D. L.), čije je trenutno boravište na području općine Plitvička jezera, a koji su izgubili život u prometnoj nesreći koja se dogodila 3. listopada 2023. godine u Veneciji (Italija). Dan žalosti obilježit će se isticanjem crne zastave i spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi općine Plitvička jezera i drugim javnim zgradama na području općine Plitvička jezera. Tijekom dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima. Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da sadržaje u okviru svojeg poslovanja obavljaju primjereno danu žalosti. Suosjećamo s obitelji i prijateljima smrtno stradalih te ovim putem izražavamo iskrenu sućut – navode u priopćenju.

Crna zastava u Korenici

– Mještani su u šoku, žao im je zbog tragedije i što su život izgubili njihovi sugrađani koji su u Liku došli bježeći od rata i potencijalne pogibije kako bi spasili sebe i svoju djecu. To su dvije obitelji koje su u Hrvatsku došle prije tri-četiri mjeseca i žive u Korenici. Na put u Veneciju krenulo je ukupno osam članova obitelji, a njih je petero, nažalost, stradalo, dok su ostali u bolnicama u Italiji. U autobusu su bili bake i djedovi, roditelji i djeca, po jedno dijete iz svake obitelji, a poginuli su djed i dvije bake te njihovi unuci.

GALERIJA U stravičnoj nesreći kod Venecije stradali i hrvatski građani

Roditelji su u bolnici, a jedan otac nije išao na izlet, zaposlen je kod nas u Komunalcu i bio je na poslu kada se tragedija dogodila. Kada je čuo za nesreću, odmah je otišao u Veneciju da potraži svoju obitelj, suprugu je pronašao u bolnici, no neko se vrijeme nije znalo što je s djecom. No, nažalost, vijesti nisu bile dobre. Velika je to tragedija, nama je svima iznimno žao zbog svega što se dogodilo. Proglasiti dan žalosti u cijeloj općini najmanje je što možemo učiniti u ovoj situaciji. Dvije djevojčice su učenice 5. i 7. razreda OŠ "Dr. Franjo Tuđman" u Korenici. I na školi je izvješena crna zastava. Doista nam je neizmjerno žao zbog tragedije i svih izgubljenih života. Svojim ćemo sugrađanima biti na pomoć kako god ćemo moći – kazao nam je Ante Kovač, načelnik općine Plitvička jezera.

VIDEO Velika tragedija kod Venecije: Više od 20 mrtvih