Kiowa i Panzer u akciji: Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu u Slunju

Foto: Kristina Štedul-Fabac/PIXSELL "Cilj nam je bio prikazati nove sposobnosti Hrvatske vojske, a to se prije svega odnosi na integraciju sposobnosti helikoptera "Kiowa Warrior", Panzer haubica te određenih aktivnosti poput obavještajnog djelovanja na bojnom polju. Izuzetno sam zadovoljan kako su naši ljudi, kao naša najveća vrijednost, vrlo brzo uspjeli savladati i osposobiti se za upotrebu novih sposobnost", istaknuo je general Šundov.

Foto: Kristina Štedul-Fabac/PIXSELL "Cilj nam je bio prikazati nove sposobnosti Hrvatske vojske, a to se prije svega odnosi na integraciju sposobnosti helikoptera "Kiowa Warrior", Panzer haubica te određenih aktivnosti poput obavještajnog djelovanja na bojnom polju. Izuzetno sam zadovoljan kako su naši ljudi, kao naša najveća vrijednost, vrlo brzo uspjeli savladati i osposobiti se za upotrebu novih sposobnost", istaknuo je general Šundov.