Junak 20. i tragičar 21. stoljeća bio u kontradiktornoj poziciji: Slavljen na Zapadu i osporavan u vlastitoj zemlji

Iako je njegovo djelo epohalno s obzirom na to da je riječ o vjerojatno najvažnijoj političkoj figuri konca 20. stoljeća, koja dokazuje da veliki pojedinci doista mogu promijeniti tijek povijesti, Mihaila Gorbačova povijest će pamtiti i kao velikog tragičara koji je posljednjih godina svog dugog života dočekao urušavanje svog jedinstvenog postignuća. Gorbačov je bio državnik koji je pomirio Istok sa Zapadom. Sredinom osamdesetih godina sa svojim tadašnjim američkim kolegom Ronaldom Reaganom – koji je slovio kao hladnoratovski jastreb i koji je nekoliko godina prije Sovjetski Savez nazvao “imperijem zla” – započeo jedinstven proces koji će dovesti do potpunog preokreta i okončanja hladnog rata. Premda su američka moć i tehnološka superiornost nesumnjivo utjecali na sovjetsko popuštanje, Gorbačov je istinski želio mir i suradnju. S Reaganom je potpisao sporazume koji su doveli do djelomičnog razoružanja i eliminiranja svih nuklearnih raketa kratkog i srednjeg dometa, koje su najviše ugrožavale Europu, zbog čega je 1990. dobio Nobelovu nagradu za mir.