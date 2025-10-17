FOTO Trump pobjesnio, Zelenski ljutito izjurio iz Ovalnog ureda: Ovaj susret dvojice predsjednika pretvorio se u diplomatski Černobil
Predsjednik SAD-a Donald Trump danas u Washingtonu prima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kako bi razgovarali o budućnosti rata u Ukrajini. Sastanak dolazi dan nakon što je Trump najavio i skorašnji susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, koji bi se trebao održati u idućim tjednima.
Trump ovim sastankom započinje niz diplomatskih aktivnosti usmjerenih na okončanje ruske invazije na Ukrajinu, tjedan dana nakon što je pomogao u postizanju dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze.
Zelenski je najavio da će se prije susreta u Ovalnom uredu sastati s predstavnicima američkih obrambenih i energetskih kompanija, istaknuvši kako očekuje da će “zamah u suzbijanju terora i rata, koji je postignut na Bliskom istoku, pomoći da se okonča i ruski rat protiv Ukrajine”.
Tijekom tog sastanka, Trump i potpredsjednik JD Vance više su puta oštro kritizirali Zelenskog, često mu ne dopuštajući da odgovori. Sastanak, koji je trebao rezultirati potpisivanjem sporazuma o suradnji na području mineralnih resursa, prekinut je naglo i bez zaključka.
Trump je tada otvoreno tražio da Ukrajina pristane na prekid vatre s Rusijom, dok je Zelenski inzistirao na sigurnosnim jamstvima protiv buduće ruske agresije. Mediji su taj susret opisali kao neviđenu javnu konfrontaciju američkog predsjednika i stranog čelnika, a međunarodna javnost velikim je dijelom stala na Zelenskijevu stranu.