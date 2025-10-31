FOTO Za njihovu borbu zna cijeli svijet. Vučić je učinio sve da ih spriječi, ali oni su spremni za dan D

Skupine studenata i građana koje su pješice krenule prema Novom Sadu na komemorativni skup 1. studenoga, povodom godišnjice tragedije na novosadskoj željezničkoj postaji, danas se nalaze na samom prilazu gradu, gdje ih očekuje svečani doček.
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Studenti iz Novog Pazara jučer su navečer svečano dočekani u Inđiji, gdje su im se pridružile i skupine studenata koje su na put krenule iz Beograda.
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Zbog nedostatka smještaja, mnogi su noć proveli pod vedrim nebom, dok su pojedini pronašli utočište u kafićima, hangarima i teretanama koje su im otvorile vrata nakon što su lokalne vlasti i ravnatelji škola odbili omogućiti boravak u javnim prostorima.
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
U Beogradu su pak jučer navečer dočekani biciklisti iz Niša, Čačka i Valjeva, koji danas nastavljaju put prema Novom Sadu, obavještava Euronews.
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Podsjetimo, sutra će u Novom Sadu biti održan komemorativni skup na kojem će, na poziv studentskog pokreta, studenti i građani iz cijele Srbije odati počast stradalima u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj postaji prije godinu dana.
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
