FOTO Razoran put uragana: Pogledajte apokaliptične prizore koje je ostavio za sobom
Uragan Melissa više ne predstavlja prijetnju karipskim državama, ali razorna oluja odnijela je najmanje 50 života i prouzročila štetu vrijednu desetke milijardi dolara. Kako se oluja dalje kreće preko sjevernog Atlantika, prvi zrakoplovi s humanitarnom pomoći sletjeli su na teško pogođenu Jamajku, gdje vlasti kažu da ljudima hitno treba pomoć nakon devastacije velikih dijelova otoka.
Melissa je za sobom ostavila smrtonosni trag uništenja na Karibima. Prema preliminarnim službenim podacima, 30 ljudi je poginulo na Haitiju, najmanje 19 na Jamajci i jedna osoba u Dominikanskoj Republici. Kuba i Bahami, u međuvremenu, izvijestili su o materijalnoj šteti, ali zasad nema smrtnih slučajeva.
Na Jamajci se očekuje porast broja poginulih jer su mnogi gradovi i dalje odsječeni. Vjetrovi do 295 km/h ostavili su veliko razaranje - kuće su se urušile, drveće i dalekovodi su srušeni, više od 100 cesta ostaje neprohodno, a stotine tisuća ljudi još uvijek je bez struje. Spasilački timovi pokušavaju očistiti blokirane ceste.
Melissa je u utorak udarila na jugozapadnu obalu Jamajke kao uragan 5. kategorije - jedan od najjačih ikad zabilježenih na Atlantiku, prema NHC-u. Na Haitiju su bujične kiše izazvale poplave i klizišta iako oluja nije stigla do kopna. S oko 20 nestalih, očekuje se da će broj poginulih dodatno porasti. Kuba je doživjela poplave i klizišta, dok je na Bahamima oko 1500 ljudi evakuirano sa šest otoka prije nego što je Melissa udarila.