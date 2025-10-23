FOTO Prije 17 godina snažna detonacija uznemirila je Zagrepčane: Bio je to 'najsnažniji nasilni čin u povijesti naše države'

Prije točno 17 godina, 23. listopada 2008., točno u 18 sati i 22 minute, snažna detonacija potresla je središte Zagreba.
Prije točno 17 godina, 23. listopada 2008., točno u 18 sati i 22 minute, snažna detonacija potresla je središte Zagreba.
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
U dvorištu zgrade Nacionala u Palmotićevoj ulici, u eksploziji bombe postavljene na skuter, ubijeni su osnivač tjednika Ivo Pukanić i njegov kolega, direktor marketinga Niko Franjić.
U dvorištu zgrade Nacionala u Palmotićevoj ulici, u eksploziji bombe postavljene na skuter, ubijeni su osnivač tjednika Ivo Pukanić i njegov kolega, direktor marketinga Niko Franjić.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Silina eksplozije bila je tolika da je Pukanićev Lexus pretvorila u hrpu uništenog metala, a oštetila je i okolne zgrade, stvarajući prizor koji je tadašnji premijer Ivo Sanader opisao riječima: "Nećemo dozvoliti da Hrvatska postane Beirut".
Silina eksplozije bila je tolika da je Pukanićev Lexus pretvorila u hrpu uništenog metala, a oštetila je i okolne zgrade, stvarajući prizor koji je tadašnji premijer Ivo Sanader opisao riječima: "Nećemo dozvoliti da Hrvatska postane Beirut".
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Bio je to, kako su kasnije ustvrdili dužnosnici USKOK-a, "najsnažniji nasilni čin u povijesti naše države".
Bio je to, kako su kasnije ustvrdili dužnosnici USKOK-a, "najsnažniji nasilni čin u povijesti naše države".
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Uslijedila je brza i opsežna policijska akcija kodnog imena "Balkan Express", koja je u samo tjedan dana rezultirala uhićenjem zločinačke organizacije.
Uslijedila je brza i opsežna policijska akcija kodnog imena "Balkan Express", koja je u samo tjedan dana rezultirala uhićenjem zločinačke organizacije.
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Kao organizator skupine označen je Robert Matanić, dok je Željko Milovanović osuđen na 40 godina zatvora kao izravni izvršitelj koji je aktivirao eksploziv.
Kao organizator skupine označen je Robert Matanić, dok je Željko Milovanović osuđen na 40 godina zatvora kao izravni izvršitelj koji je aktivirao eksploziv.
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Zajedno s Lukom Matanićem, Amirom Mafalanijem, Bojanom Gudurićem i Slobodanom Đurovićem, skupina je osuđena na ukupno 155 godina zatvora. Pravda za izvršenje zločina je, činilo se, barem djelomično zadovoljena.
Zajedno s Lukom Matanićem, Amirom Mafalanijem, Bojanom Gudurićem i Slobodanom Đurovićem, skupina je osuđena na ukupno 155 godina zatvora. Pravda za izvršenje zločina je, činilo se, barem djelomično zadovoljena.
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Ipak, šesnaest godina kasnije, hrvatsko pravosuđe i policija još uvijek nisu dali odgovor na ključno pitanje: tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića?
Ipak, šesnaest godina kasnije, hrvatsko pravosuđe i policija još uvijek nisu dali odgovor na ključno pitanje: tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića?
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Istraga je od samog početka upućivala na krakove duhanske mafije, kojoj je Pukanić svojim istraživačkim tekstovima o švercu cigareta na Balkanu nanio golemu financijsku i reputacijsku štetu.
Istraga je od samog početka upućivala na krakove duhanske mafije, kojoj je Pukanić svojim istraživačkim tekstovima o švercu cigareta na Balkanu nanio golemu financijsku i reputacijsku štetu.
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Tragovi su vodili prema Crnoj Gori i Srbiji, upirući prstom u imena poput Stanka Subotića Caneta i, posredno, tadašnjeg crnogorskog vrha.
Tragovi su vodili prema Crnoj Gori i Srbiji, upirući prstom u imena poput Stanka Subotića Caneta i, posredno, tadašnjeg crnogorskog vrha.
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Sumnje je dodatno potkrijepio i bivši američki veleposlanik William Montgomery, izjavivši kako "čvrsto vjeruje" da iza svega stoji duhanska mafija, ali je zbog ozbiljnih prijetnji odbio govoriti o imenima.
Sumnje je dodatno potkrijepio i bivši američki veleposlanik William Montgomery, izjavivši kako "čvrsto vjeruje" da iza svega stoji duhanska mafija, ali je zbog ozbiljnih prijetnji odbio govoriti o imenima.
Foto: Petar Glebov/24sata
Share
Podijeli
Nove indicije pojavile su se i objavom audiosnimke na kojoj Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, iz zatvora poručuje kako je "mogao namjestiti predsjednika Crne Gore", aludirajući na Mila Đukanovića, ali to nije učinio.
Nove indicije pojavile su se i objavom audiosnimke na kojoj Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, iz zatvora poručuje kako je "mogao namjestiti predsjednika Crne Gore", aludirajući na Mila Đukanovića, ali to nije učinio.
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Dok je misterij naručitelja ostajao neriješen, obitelj Nike Franjića, kolateralne žrtve atentata, vodila je vlastitu dugu i mučnu pravnu bitku.
Dok je misterij naručitelja ostajao neriješen, obitelj Nike Franjića, kolateralne žrtve atentata, vodila je vlastitu dugu i mučnu pravnu bitku.
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
Godinama su DORH i niži sudovi odbijali ovaj zločin okarakterizirati kao teroristički čin, tvrdeći da cilj nije bio zastrašivanje građana. Tek 15 godina nakon ubojstva, Vrhovni sud donio je prijelomnu odluku, proglasivši atentat terorizmom.
Godinama su DORH i niži sudovi odbijali ovaj zločin okarakterizirati kao teroristički čin, tvrdeći da cilj nije bio zastrašivanje građana. Tek 15 godina nakon ubojstva, Vrhovni sud donio je prijelomnu odluku, proglasivši atentat terorizmom.
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
Sud je ustvrdio da je ubojstvo javne osobe i novinara zbog njegova rada, izvršeno autobombom na javnom mjestu, nedvojbeno čin čiji je cilj "izazivanje osjećaja nesigurnosti i straha".
Sud je ustvrdio da je ubojstvo javne osobe i novinara zbog njegova rada, izvršeno autobombom na javnom mjestu, nedvojbeno čin čiji je cilj "izazivanje osjećaja nesigurnosti i straha".
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Petar Glebov/24sata
Share
Podijeli

Ne propustite

1/