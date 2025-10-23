FOTO Prije 17 godina snažna detonacija uznemirila je Zagrepčane: Bio je to 'najsnažniji nasilni čin u povijesti naše države'

Silina eksplozije bila je tolika da je Pukanićev Lexus pretvorila u hrpu uništenog metala, a oštetila je i okolne zgrade, stvarajući prizor koji je tadašnji premijer Ivo Sanader opisao riječima: "Nećemo dozvoliti da Hrvatska postane Beirut".
Zajedno s Lukom Matanićem, Amirom Mafalanijem, Bojanom Gudurićem i Slobodanom Đurovićem, skupina je osuđena na ukupno 155 godina zatvora. Pravda za izvršenje zločina je, činilo se, barem djelomično zadovoljena.
Sumnje je dodatno potkrijepio i bivši američki veleposlanik William Montgomery, izjavivši kako "čvrsto vjeruje" da iza svega stoji duhanska mafija, ali je zbog ozbiljnih prijetnji odbio govoriti o imenima.
Nove indicije pojavile su se i objavom audiosnimke na kojoj Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, iz zatvora poručuje kako je "mogao namjestiti predsjednika Crne Gore", aludirajući na Mila Đukanovića, ali to nije učinio.
Godinama su DORH i niži sudovi odbijali ovaj zločin okarakterizirati kao teroristički čin, tvrdeći da cilj nije bio zastrašivanje građana. Tek 15 godina nakon ubojstva, Vrhovni sud donio je prijelomnu odluku, proglasivši atentat terorizmom.