FOTO Pogledajte ove nevjerojatne prizore: Supermjesec večeras obasjao hrvatsko nebo

Ovaj nebeski fenomen bio je najbolje vidljiv u vrijeme zalaska Sunca, kada se Mjesec dizao iznad horizonta u toplim zlatnim tonovima, ali i kasnije tijekom večeri pružao je dojmljiv prizor na vedrom nebu.
Pojam supermjesec opisuje trenutak kada se puni Mjesec poklopi s perigejom, točkom u Mjesečevoj orbiti najbližom Zemlji. Budući da je orbita eliptična, naš prirodni satelit povremeno nam se približi, pa tada izgleda do 14 posto veći i 30 posto sjajniji nego kada je u najudaljenijoj točki, apogeju.
Ako ste večeras propustili pogledati ovaj svjetleći spektakl, ne brinite, posljednji supermjesec ove godine očekuje nas 6. prosinca. Do tada, uživajte u fotografijama koje dočaravaju njegovu večerašnju ljepotu na hrvatskom nebu.