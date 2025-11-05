FOTO Pogledajte ove nevjerojatne prizore: Supermjesec večeras obasjao hrvatsko nebo

Ljubitelji nebeskih pojava večeras su došli na svoje, iznad Hrvatske se mogao vidjeti spektakularni supermjesec, poznat i kao “The Beaver Moon”, najbliži i najsjajniji puni Mjesec u 2025. godini.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ovaj nebeski fenomen bio je najbolje vidljiv u vrijeme zalaska Sunca, kada se Mjesec dizao iznad horizonta u toplim zlatnim tonovima, ali i kasnije tijekom večeri pružao je dojmljiv prizor na vedrom nebu.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Pojam supermjesec opisuje trenutak kada se puni Mjesec poklopi s perigejom, točkom u Mjesečevoj orbiti najbližom Zemlji. Budući da je orbita eliptična, naš prirodni satelit povremeno nam se približi, pa tada izgleda do 14 posto veći i 30 posto sjajniji nego kada je u najudaljenijoj točki, apogeju.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Zanimljivo, izraz “supermjesec” prvi je upotrijebio astrolog Richard Nolle 1979. godine, a NASA objašnjava da je riječ o potpuno prirodnoj i redovitoj pojavi.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ako ste večeras propustili pogledati ovaj svjetleći spektakl, ne brinite, posljednji supermjesec ove godine očekuje nas 6. prosinca. Do tada, uživajte u fotografijama koje dočaravaju njegovu večerašnju ljepotu na hrvatskom nebu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
