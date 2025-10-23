FOTO Oživio željeznicu koja je povezivala Konavle s Bečom: Pero je bajkovitu maketu gradio 12 godina

"Radio sam na maketi oko 12 godina, a u tih 12 godina negdje oko 300 noći jer sam radio uglavnom po noći, tada je lijepo i mir je", priča Pero dok pažljivo popravlja sitni detalj na svom umanjenom krajoliku.
"Nadam se da sam napravio dobro i da je to jedan lijepi trag nečega što je u Konavlima bilo. Taj poznati Ćiro koji je gore išao po planinama i zviždao, ja se toga sjećam kao dijete. Ova moja maketa je žal za tim vremenima, jer Ćire više nema, i žao mi je da nije obnovljen", govori Pero sa sjetom.