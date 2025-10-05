FOTO Ovo su najsigurnije države na svijetu: Evo gdje se nalazi Hrvatska. BiH i Srbija daleko iza nas

U svijetu koji se suočava s rastućim sukobima i političkom nestabilnošću, pitanje sigurnosti postaje sve važnije. Svake godine, Globalni indeks mira (GPI) mjeri sigurnost i stabilnost 163 zemlje, koristeći 23 ključna pokazatelja koji obuhvaćaju sve, od nasilnog kriminala do političkih nemira.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Rezultati za 2024. godinu pokazali su pad globalne sigurnosti, ali Europe i dalje ostaje najmirniji kontinent, s mnogim državama koje zauzimaju visoka mjesta na ljestvici.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Unatoč izazovima, nekoliko zemalja, među kojima se ističe Hrvatska te brojne druge europske države još uvijek se drže visoko na popisu najsigurnijih. Evo pregleda najsigurnijih zemalja svijeta prema Globalnom indeksu mira za 2024. godinu:
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Island - Island je na vrhu ljestvice već šesnaestu godinu zaredom, zahvaljujući izuzetno niskoj stopi kriminala, visokom životnom standardu i stabilnom društvu. Država nema vojsku, a policajci ne nose vatreno oružje, što govori o dubokom povjerenju u društvo i institucije.
Foto: Phil Noble/REUTERS
Irska- Irska se ponosi niskim razinama nasilja i političke nestabilnosti, a visoka kvaliteta života i društvene jednakosti čine je izuzetno sigurnim odredištem za život i turizam.
Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Novi Zeland - Novi Zeland nudi visok stupanj sigurnosti, a njegova reputacija za društvenu koheziju i političku stabilnost čini ga jednom od najmirnijih zemalja na svijetu.
Foto: Newscom/PIXSELL
Austrija - Austrija je poznata po svom iznimno učinkovitom pravosudnom sustavu, niskoj stopi kriminala i visokim standardima životne sigurnosti.
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Švicarska - Švicarska je prepoznata po neutralnosti, visokom standardu života i izuzetnoj političkoj stabilnosti, što je čini jednom od najsigurnijih zemalja na svijetu.
Foto: /DPA
Singapur - Singapur je primjer izuzetne sigurnosti zahvaljujući strogim zakonima i niskim stopama kriminala. Politička stabilnost i visoki ekonomski standardi doprinose njegovoj poziciji na vrhu.
Foto: Reuters/PIXSELL
Portugal - Portugal je poznat po mirnom društvu, niskim stopama nasilnog kriminala i visokom stupnju osobne sigurnosti za građane i posjetitelje.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Danska - Danska redovito zauzima visoka mjesta na ljestvicama sigurnosti zahvaljujući stabilnoj političkoj situaciji, učinkovitom pravosuđu i izvrsnoj socijalnoj skrbi.
Foto: REUTERS/PIXELL
Slovenija - Slovenija, uz visoki standard života, sigurnost i političku stabilnost, pruža sigurno okruženje za svoje građane i posjetitelje.
Foto: DPA/PIXELL
Finska - Finska je poznata po svojoj niskoj stopi kriminala i visokom stupnju povjerenja u vlasti, što čini ovu nordijsku zemlju izuzetno sigurnom za život.
Foto: REUTERS
Češka - Češka uživa visoku razinu osobne sigurnosti zahvaljujući stabilnoj političkoj situaciji i učinkovitom pravosudnom sustavu.
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
Japan - Japan je primjer društva s niskim razinama nasilja i vrlo visokim standardima sigurnosti, unatoč visokom stupnju urbanizacije.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Malezija - Malezija je zemlja s niskim stopama nasilnog kriminala, a učinkoviti zakoni i stabilnost doprinose visokom stupnju sigurnosti.
Foto: Vecernji.hr
Nizozemska i Kanada - Nizozemska i Kanada dijele 14. mjesto na ljestvici. Ove zemlje ponosno stoje uz bok najmirnijim zemljama svijeta zahvaljujući svojim otvorenim društvima i visokom standardu života.
Foto: REMKO DE WAAL/REUTERS
Belgija - Belgija je stabilna i sigurna zemlja, poznata po visokom stupnju političke stabilnosti i niskim stopama kriminala.
Foto: DIRK WAEM - ERIC LALMAND/BELGA
Hrvatska – 19. mjesto: Hrvatska je visoko na listi najsigurnijih zemalja, unatoč padu s 14. na 19. mjesto. Zemlja se ističe niskim stopama kriminala, političkom stabilnošću i rijetkim nasilnim prosvjedima. S posebno sigurnim noćnim ulicama, Hrvatska ostaje privlačna destinacija za posjetitelje i sigurno mjesto za život.
Foto: Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija
Bosna i Hercegovina – 59. mjesto: Bosna i Hercegovina, iako suočena s određenim izazovima, uspjela je održati stabilnost i sigurno okruženje, zauzimajući srednje mjesto na ljestvici.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Srbija – 64. mjesto: Srbija je na 64. mjestu, s pomakom prema dolje u odnosu na prethodnu godinu. Iako suočena s političkim i društvenim izazovima, zemlja se i dalje drži među sigurnijim europskim državama.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
