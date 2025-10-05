FOTO Ovo su najsigurnije države na svijetu: Evo gdje se nalazi Hrvatska. BiH i Srbija daleko iza nas
U svijetu koji se suočava s rastućim sukobima i političkom nestabilnošću, pitanje sigurnosti postaje sve važnije. Svake godine, Globalni indeks mira (GPI) mjeri sigurnost i stabilnost 163 zemlje, koristeći 23 ključna pokazatelja koji obuhvaćaju sve, od nasilnog kriminala do političkih nemira.
Unatoč izazovima, nekoliko zemalja, među kojima se ističe Hrvatska te brojne druge europske države još uvijek se drže visoko na popisu najsigurnijih. Evo pregleda najsigurnijih zemalja svijeta prema Globalnom indeksu mira za 2024. godinu:
Island - Island je na vrhu ljestvice već šesnaestu godinu zaredom, zahvaljujući izuzetno niskoj stopi kriminala, visokom životnom standardu i stabilnom društvu. Država nema vojsku, a policajci ne nose vatreno oružje, što govori o dubokom povjerenju u društvo i institucije.
Nizozemska i Kanada - Nizozemska i Kanada dijele 14. mjesto na ljestvici. Ove zemlje ponosno stoje uz bok najmirnijim zemljama svijeta zahvaljujući svojim otvorenim društvima i visokom standardu života.
Hrvatska – 19. mjesto: Hrvatska je visoko na listi najsigurnijih zemalja, unatoč padu s 14. na 19. mjesto. Zemlja se ističe niskim stopama kriminala, političkom stabilnošću i rijetkim nasilnim prosvjedima. S posebno sigurnim noćnim ulicama, Hrvatska ostaje privlačna destinacija za posjetitelje i sigurno mjesto za život.
Srbija – 64. mjesto: Srbija je na 64. mjestu, s pomakom prema dolje u odnosu na prethodnu godinu. Iako suočena s političkim i društvenim izazovima, zemlja se i dalje drži među sigurnijim europskim državama.