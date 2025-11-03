FOTO Ovo je mjesto užasa: Vozač izgubio kontrolu, udario u zaštitnu ogradu i poginuo
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak poslijepodne na Ljubljanskoj aveniji, nedaleko Jankomirskog mosta, poginuo je vozač automobila koji je udario u zaštitnu ogradu, izvijestila je zagrebačka policija.
Prema prvoj policijskoj informaciji do nesreće je došlo oko 15.30 sati na Ljubljanskoj aveniji, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada kada je automobil udario u ogradu pri čemu je vozač smrtno stradao, kažu u policiji.